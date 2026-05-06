Campionati studenteschi di tennis: i vincitori

A Seregno, presso il Centro sportivo della Porada, si sono svolti i Campionati sportivi studenteschi di tennis, organizzati dall’Ufficio Sport del Comune in collaborazione con Erreci Progetto Tennis.
I Campionati studenteschi di tennis
Ieri mattina, martedì 5 maggio, la disputa dei Campionati sportivi studenteschi di tennis con la partecipazione di 180 ragazzi di tutte le scuole della città. Alle premiazioni era presente l’assessore Paolo Cazzaniga, assessore con delega allo Sport (foto di Maurizio Esni). Di seguito i vincitori divisi per fascia di età, tesserati e non tesserati.
Scuola primaria femminile non tesserate: Marta Grassi (scuola Sant’Ambrogio), Sveva Trapattoni (Ballerini), Giorgia Volpi (Moro), Sofia Oltolini (Sant’Ambrogio)
Scuola primaria femminile tesserate: Benedetta Crippa (Ballerini), Francesca Crippa (Ballerini), Lara Varasano (Rodari), Bianca Barigione (Rodari)
Primaria maschile non tesserati: Achille Beretta (Rodari), Alessandro Ratti (Cadorna), Dominic Alberti (Rodari), Thomas Piovesan (Moro)
Primaria maschile tesserati: Lorenzo Graziano (Sant’Ambrogio), Marco Zucchinali (Sant’Ambrogio), Edoardo Moncini (Ballerini), Daniele Gagliardi (Sant’Ambrogio).
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I vincitori delle scuole medie
Scuola secondaria femminile non tesserate: Letizia Smaniotto (Mercalli), Gaia Giovine (Mercalli), Beatrice Colombo (Mercalli), Elisa Allievi (Mercalli).
Secondaria femminile tesserate: Vittoria Preziosi (Mercalli), Giulia Graziano (Sant’Ambrogio), Giorgia Leveni (Sant’Ambrogio), Veronica Tagliabue (Don Milani).
Secondaria maschile non tesserati: William Spena (Ballerini), Noè Solighetto (Ballerini), Leonardo Sestili (Don Milani), Sestili Pietro (Don Milani).
Secondaria maschile tesserati: Davide Palmisano (Mercalli), Alessio Vitali (Candia), Edoardo Spinelli (Ballerini), Lorenzo Sangiorgio (Candia).