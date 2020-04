Chiuso il procedimento Anac sul servizio mensa a Desio. Rilevati vizi nel contratto 2015

Si è concluso il procedimento con ANAC, in merito all’esposto presentato nel 2017, relativo alla proroga dell’appalto mensa a CIR-FOOD del 2015. Dall’istruttoria ANAC emergono alcuni vizi relativi al contratto firmato nel 2005.

Le conclusioni a cui giunge ANAC alla fine della sua istruttoria, durante la quale il Comune di Desio ha sempre collaborato pienamente e con la massima trasparenza, fanno emergere che alcune clausole previste nel contratto originario (2005), alla base delle quali il concessionario nel 2015 richiedeva un riequilibrio finanziario, non erano conformi.

Il Comune di Desio, partendo dal presupposto dell’assoluta legittimità del contratto sottoscritto nel 2005, regolarmente firmato e registrato e che veniva ormai applicato da quasi dieci anni, in relazione alla suddetta richiesta di riequilibrio presentata dal concessionario, al fine di abbassare i costi a carico degli utenti e del Comune, nel 2015, attraverso una proroga decennale del contratto, aveva diluito il debito su ulteriori 10 anni, ottenendo nel contempo una riduzione del costo del servizio mensa scolastica.

A fronte delle conclusioni dell’istruttoria di ANAC, considerati gli storici rapporti di collaborazione con il concessionario dei servizi mensa, è da subito iniziata un’attività di natura tecnico legale, al fine di rimuovere le criticità evidenziate dalla deliberazione di ANAC, la quale, è opportuno evidenziare, non ha imposto all’Ente obblighi specifici, ma raccomandazioni di adeguamento del contratto vigente alle norme.

“In queste settimane di emergenza Covid – spiega il Sindaco Roberto Corti – la mensa è chiusa. Ciò nonostante, anche se il Comune lavora a ranghi ridotti, ci siamo comunque attivati per rispondere alle richieste dell’Autorità, che ha evidenziato criticità nella procedura e nelle azioni adottate dalle amministrazioni precedenti. La cosa più importante sarà trovare ora un accordo con il concessionario, che ovviamente è stato informato di questa nostra volontà. La continuità del servizio mensa, non appena le scuole saranno riaperte, non è minimamente in discussione ed il servizio continuerà ad essere puntuale e di qualità, come è stato sino ad oggi”.