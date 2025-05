La scuola primaria Moro ha compiuto 50 anni

"La mia scuola è un ricordo per sempre nel cuore, tanti sogni per volare, una favola da vivere ogni giorno". E' un brano dell'inno della scuola Moro, cantato da tutti gli alunni al termine della festa per il 50esimo della storica primaria di Seregno.

Il 50esimo della scuola elementare Moro

Questa mattina, sabato 24 maggio, nell'anfiteatro della scuola primaria Moro le festose celebrazioni per il 50esimo compleanno del plesso di viale Tiziano al Ceredo. Insieme ai bambini, docenti, ex insegnanti e genitori che hanno voluto condividere un giorno speciale, al termine di "un percorso straordinario con una grande emozione - come ha ricordato il dirigente scolastico, Francesco Digitalino - La scuola è un raccoglitore di storie e di vita degna di essere ricordata".

Ai bambini l'invito a sognare

Ai festeggiamenti era presente anche il sindaco, Alberto Rossi, che ha invitato i bambini a sognare, ricordando come fossero sognatori l'ex ambasciatore Luca Attanasio, Aldo Moro a cui è intitolata la scuola e "le persone che fanno vivere la scuola". Con il primo cittadino gli assessori Federica Perelli e Paolo Cazzaniga, l'ex presidente del Consiglio d'istituto Francesco Mandarano in rappresentanza del Comitato di quartiere Ceredo e la maestra Anna Maria Sardo, "regista" del programma delle celebrazioni, fra cui una mostra con foto d'epoca, quaderni, registri e video.

Il libro sulla storia della scuola Moro

Nella mattinata è stata scoperta la nuova targa della primaria all'ingresso del plesso, il cui disegno è stato realizzato dal docente Dario Falato ed è stato trasmesso un video documentario con le immagini di cinquant'anni di attività oltre alle testimonianze di docenti ed ex maestre, che sarà visibile sul profilo Facebook dell'istituto comprensivo. E' stato anche presentato un libretto della collana "Ciculabet", edito dal circolo Seregn de la memoria rappresentato dal presidente Zeno Celotto, che racconta la storia della scuola, "molto più antica" del plesso attuale, come ha ricordato l'autore Giuseppe Mariani. Al termine dei festeggiamenti la colorata marcia degli alunni per le vie del quartiere, passando dalle tre vecchie sedi della primaria.