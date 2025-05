Concorso nelle scuole in memoria di Luca Attanasio

A Seregno la premiazione del concorso “Io, ambasciatore di pace” promosso dal Gruppo solidarietà Africa per le scuole elementari e medie nel ricordo di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso in un agguato nella Repubblica Democratica del Congo nel 2021. Alla cerimonia era presente il padre Salvatore Attanasio.

Il concorso in ricordo di Attanasio

Una giornata di grande amicizia e solidarietà per iniziativa del Gruppo solidarietà Africa. In sala civica Gandini, domenica 25 maggio, la premiazione del concorso nelle scuole intitolato “Io, ambasciatore di pace”, condotta da Maria Pia Ferrario. Erano presenti il sindaco Alberto Rossi, gli assessori alla Cultura Federica Perelli e allo Sviluppo economico Elena Galbiati e l’architetto-artista Dario Brevi, presidente della giuria che ha esaminato circa 350 disegni di sei scuole.

I nomi dei vincitori

I nomi dei vincitori: Classe 1 C della scuola media Manzoni, Christian Romano e Alberto Civiero (Ballerini), Elena Galli (Don Milani), Nina Celentano (Rodari), Luca Cunico ed Edoardo Silva (Cadorna), Olimpia Gibin (Sant’Ambrogio). Menzione speciale a Ester Ciaccio (prima di Vedano al Lambro). La premiazione del concorso, che rafforza il legame fra Seregno e la famiglia Attanasio di Limbiate, è stata animata dal mago Super Zero. Il servizio integrale, con tutte le foto dei premiati, sul Giornale di Seregno in edicola la prossima settimana e in versione digitale.