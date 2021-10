Presentato il corso post-diploma che piace alle aziende

Seregno

Presentato il corso post-diploma dell'Its Rizzoli

"Crediamo in una scuola come questa, ne abbiamo bisogno noi come aziende e voi come persone". Così Giovanni Caimi, presidente di Assolombarda comitato territoriale di Monza e Brianza, si è rivolto ai ventiquattro studenti che frequentano il corso Its per formare Cloud and data security specialist, promosso dall'Istituto tecnico superiore della Fondazione Rizzoli e iniziato nei giorni scorsi presso l’istituto Bassi. Una novità a Seregno, fortemente voluta dall’Amministrazione in collaborazione con l’associazione degli industriali. Al museo Vignoli il corso post-diploma biennale alternativo all'Università è stato presentato a una decina di aziende del territorio dal direttore dell’istituto Rizzoli di Milano, con la testimonianza di un imprenditore e un neo diplomato, ora libero professionista.

Le parole del presidente di Assolombarda

Il percorso prevede duemila ore di formazione tecnica e specialistica, di cui duecento di stage in azienda e oltre ottanta ore di inglese. "Nelle aziende c’è una carenza drammatica di personale formato e scontiamo una scuola che risente di impostazioni ministeriali di decenni fa - ha spiegato Giovanni Caimi, in passato docente di un corso Its - Servono persone che sappiano far funzionare le aziende con le giuste competenze: avete fatto benissimo a scegliere un corso come questo e sarete rincorsi dalle aziende", rivolto ai ragazzi presenti. Roberto Sella, direttore dell’Its Rizzoli, ha spiegato che l'istruzione tecnica superiore nasce nel 2010 ("Ahimè è ancora poco conosciuta") per formare super-tecnici e quadri intermedi "che mancano nel nostro Paese".

La soddisfazione del sindaco Rossi

Al museo Vignoli erano presenti anche il sindaco, Alberto Rossi, e gli assessori Ivana Mariani con delega allo Sviluppo economico e Federica Perelli all'Istruzione. Il primo cittadino ha definito il primo corso Its a Seregno "un sogno che si realizza e un punto d’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro in una posizione strategica della Brianza. E l’anno prossimo speriamo di avere 75 studenti".