Dal Comune un milione e 109 mila euro per le scuole materne paritarie

Scuola materne paritarie: l’Amministrazione comunale ha approvato gli importi complessivi relativi ai contributi che erogherà per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. "Si tratta di una cifra considerevole, pari a 1.108.908 euro, che determinerà la riduzione delle rette a carico delle famiglie" evidenziano dal Comune con una nota.

Dal Comune un milione e 109 mila euro per le materne paritarie

Nello scorso luglio l’Amministrazione aveva approvato le nuove fasce Isee, con l’obiettivo di una sempre maggiore attenzione ai bisogni delle famiglie, in particolare nella difficile fase economica che attraversiamo per via dell’emergenza sanitaria. Sono stati quindi decisi i contributi mensili associati alle diverse fasce di reddito, contributi incrementati dal Comune proprio per venire incontro ai nuclei familiari a seguito degli aumenti stabiliti dai gestori delle scuole per far fronte alle criticità economiche determinate dalla pandemia.

Compensazioni per le scuole dell’infanzia paritarie

L’Amministrazione era stata chiamata a rispondere degli aumenti delle rette, pur essendo estranea alle decisioni assunte in autonomia dalle scuole. Alla fine, anche grazie a risorse aggiuntive, si sono trovate le compensazioni per le scuole dell’infanzia paritarie.

I contributi erogati dall’Amministrazione comunale sono i seguenti:

un importo che passa da 10 a 15 euro mensili a favore di ogni bambino/a residente quale contributo a sostegno dei costi di funzionamento delle scuole, per cui il costo delle rette, aumentato a 300 euro, scende a 285 euro di base;

contributi mensili per bambino/a residente associati alle nuove fasce Isee, secondo la seguente tabella:

FASCE ISEE CONTRIBUTO MENSILE A BAMBINO Contributo mensile compensativo Contributo totale mensile a bambino < € 6.500,00 € 150,00 - € 150,00 €6.501,00 A € 9.000,00 € 125,00 - € 125,00 €9.001,00 A €14.000,00 € 100,00 - € 100,00 DA € 14.001,00 A € 20.000,00 € 68,00 - € 68,00 DA € 20.001,00 A € 25.000,00 € 55,00 € 13,00 € 68,00 DA 25.001,00 A € 30.000,00 € 45,00 € 23,00 € 68,00 > 30.001,00 € 30,00 € 38,00 € 68,00 NO ISEE € 30,00 € 0,00 € 30,00

A breve la firma della convenzione

Il testo della nuova convenzione è stato condiviso con le scuole e sarà controfirmato a breve. Nel frattempo, al fine di consentire la tariffazione all’utenza delle scuole paritarie cittadine da parte dei gestori, l’Amministrazione comunale ha approvato formalmente i contributi aggiuntivi, riconosciuti a tutti, anche per le sezioni Primavera, prima escluse.

“Siamo orgogliosi - afferma l’assessore all’Istruzione, Pietro Nicolaci - dell’esito di un impegno da parte nostra che ha portato a risolvere una situazione difficile. Siamo intervenuti con un’iniziativa concreta, trovando il modo per aumentare i nostri contributi e mettendo a disposizione una cifra consistente, praticamente quasi un milione e 109 mila euro. È un risultato positivo per tutti, anzitutto per le famiglie che non avranno rincari”.