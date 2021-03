A Seregno eletto il sindaco dei ragazzi

A Seregno eletto il sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi: è Annamaria Migliavacca della scuola Sant’Ambrogio. Vice sindaco Chiara Spotti dell’istituto Rodari. Mercoledì 3 marzo la prima riunione del Consiglio baby in videoconferenza.

Eletto il sindaco dei ragazzi

A Seregno rinnovato il Consiglio comunale dei ragazzi. Ieri, mercoledì 3 marzo, si è svolta la prima riunione di questo anno scolastico con l’elezione del sindaco dei ragazzi: Annamaria Migliavacca della scuola Sant’Ambrogio. Il vice sindaco dei ragazzi è Chiara Spotti che frequenta la scuola Rodari.

La prima riunione in videoconferenza

A causa della pandemia da Covid, quest’anno l’insediamento del Consiglio comunale dei ragazzi è stato più volte rimandato nella speranza di poterlo effettuare in una riunione in presenza. Invece non è stato possibile e la prima riunione si è svolta tramite piattaforma di videoconferenza. Erano presenti on line anche il sindaco, Alberto Rossi, e l’assessore all’Istruzione Federica Perelli.

Sindaco baby e i nomi dei consiglieri

Questi gli studenti che fanno parte del Consiglio comunale dei ragazzi: Adelaide Agostoni (Ballerini), Martina Ballabio (Don Milani), Aurora Biagi (Mercalli), Elena Maria Bolis (Sant’Ambrogio), Riccardo Boscolo (Manzoni), Martina Brioschi (Sant’Ambrogio), Cristiano Cantù Cappellini (Rodari), Riccardo Cassano (Mercalli), Simone Chiuchiù (Sant’Ambrogio), Thomas Cinti (Rodari), Pietro Coletti (Ballerini), Manuel Dozio (Ballerini), Christel Elouti (Rodari), Giulia Foggetta (Manzoni), Pietro Galimberti (Sant’Ambrogio), Gionata Gambirasi (Moro), Matilde Gualtieri (Rodari), Diego Lorenzetto (Stoppani), Aurora Lorusso (Manzoni), Alessandro Mantovani (Cadorna), Martina Marelli (Stoppani), Alessandro Marson (Ballerini), Annamaria Migliavacca (Sant’Ambrogio), Greta Milan (Mercalli), Arianna Morabito (Rodari), Aurora Muselli (Don Milani), Giuseppe Oriolo (Don Milani), Emma Paladino (Cadorna), Andrea Diletta Pipi (Moro), Riccardo Procino (Cadorna), Sveva Salvadori (Rodari), Chiara Spotti (Rodari), Leonardo Villa (Moro), Luca Vittimberga (Rodari), Alex Zaknoun (Ballerini).

Il commento dell’assessore Perelli

“Non è facile organizzare un Consiglio comunale dei Ragazzi nella modalità a distanza – commenta Federica Perelli, assessore all’Istruzione – Abbiamo comunque voluto provare a farlo per garantire una continuità a questa importante tradizione della nostra città. Quest’anno abbiamo voluto stimolare i ragazzi sul bello intorno a loro, un tema che nasce da un’attualità ferita dalla pandemia, dalle restrizioni imposte benché necessarie, dalla volontà di provare a spostare lo sguardo oltre il buio. Abbiamo invitato i ragazzi, invece, a saper guardare e a cogliere la bellezza, imparando anche a valorizzarla, a prendersene cura. Già nella prima riunione, di cui appena possibile diffonderemo un resoconto più dettagliato, sono emersi spunti assolutamente interessanti e, in qualche caso, anche piuttosto originali”.