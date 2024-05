Taglio del nastro con tanto di "Flower party" per l'inaugurazione della nuova area giochi della scuola dell'infanzia "Maria Immacolata" di Tregasio, frazione di Triuggio.

Flower party

Grande festa alla scuola dell'infanzia di Tregasio organizzata dal personale della materna e del nido per il taglio del nastro. "Grazie ai bambini, alle famiglie che ci hanno dato una mano per questo nostro progetto e all’Amministrazione comunale che ci ha permesso di realizzarlo" ha sottolineato Dina Galli, coordinatrice della scuola dell’infanzia ringraziando tutti i presenti all’inaugurazione della nuova area giochi esterna della materna. Per l’occasione è stato organizzato un «flower party» alla presenza di genitori e bimbi.

La coordinatrice

"Grazie a tutti coloro che credono in questa scuola e che contribuiscono ognuno con un pezzettino importante - ha sottolineato la coordinatrice Dina Galli - La presenza dei vostri bambini è fondamentale". Al taglio del nastro erano presenti anche il parroco, don Damiano Selle, che ha rimarcato il ringraziamento a tutte le collaboratrici della scuola, e il sindaco, Pietro Cicardi: "E' stato fatto un bellissimo lavoro e il risultato è ottimo - ha sottolineato il primo cittadino - Adesso manca solo la copertura, vediamo cosa si può fare. L'Amministrazione comunale è da sempre vicinissima a questa scuola e a tutte le altre del territorio". "Adoro i bambini ed è sempre un grande piacere sostenere queste realtà" ha aggiunto l'assessore alla Prima Infanzia, Federica Colombo.

