Nate insieme, passioni simili, voti quasi fotocopia anche se in classi diverse, all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione hanno preso il massimo che si poteva. Insomma, sono proprio due «stelle gemelle» Alessia ed Elisa Mariani, classe 2009, rispettivamente di 3^C e 3^D, che si sono diplomate alla scuola secondaria di primo grado con 10 e lode.

Gemelle da 10 e lode

Un pizzico di competizione e rivalità le accende e le sprona a dare sempre il massimo, e hanno anche le stesse materie preferite, quelle scientifiche, con una predisposizione per la matematica per entrambe. Le cose che le uniscono sono di più rispetto a quelle che le dividono, a partire dall’amore per la musica: Alessia suona il pianoforte ed Elisa la tromba.

«E’ impossibile non sentirle in casa, specialmente quando Elisa suona la tromba - racconta la mamma, Silvia Visconti - Anche se in questo sono un po’ timide e non piace loro farsi ascoltare. Mi sento davvero fortunata: sono ragazze molto responsabili, sarà dalla quarta elementare che su molte cose si gestiscono da sole».

Una passione, quella delle due sorelle per la musica, iniziata quando erano molto piccole, con il Piccolo coro del Teatro Antonio Belloni. Alessia ed Elisa sono «Stelle gemelle», che in questo caso è più di un gioco di parole, perché è una canzone che è stata scritta appositamente per loro quando cantavano fra le voci bianche.

«Abbiamo fatto tanti concerti e ci è capitato anche che dei bambini chiedessero loro foto e autografi - racconta la mamma - Loro un po’ si vergognavano, ma per i più piccoli erano quasi come delle star».

Piccole diversità, grande affetto

«In cosa siamo diverse? Alessia è più disordinata di me, lascia spesso i vestiti in giro per la camera - dice Elisa - Io poi preferisco scendere dalla nonna per studiare, mentre lei sta nella nostra stanza».

Al netto di piccole rivalità salutari fra sorelle, alla fine prevale sempre il legame di affetto: «Magari ci capita di litigare, però alla fine ci troviamo bene insieme», continuano entrambe. «Abbiamo appena finito di giocare a ping pong e ho battuto sia Alessia che nostra sorella maggiore, Martina», racconta sempre Elisa.

Le tre sorelle si riuniranno l’anno prossimo al Marie Curie di Meda (Martina ha un anno in più e ha appena finito la prima superiore), dove frequenteranno il liceo scientifico, senza abbandonare anche la passione per l’arrampicata sulle pareti delle palestre comunali. Lo sport è forse infatti la cosa che le unisce di più: il nuoto da piccole, poi le scalate e il tifo per l’Inter. Insomma, due vere... stelle gemelle.