Gli asili nido di Vimercate, in collaborazione con il Coordinamento Pedagogico di Vimercate, aprono le porte ai genitori che devono iscrivere i propri piccoli nelle strutture del territorio.

Gli asili nido di Vimercate aprono le porte alle famiglie: open day sabato 21

E' infatti in programma una giornata di apertura straordinaria di diversi nidi d'infanzia: si terrà sabato 21 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Un’occasione preziosa per conoscere spazi, servizi e attività delle diverse strutture, soprattutto per i genitori che dovranno iscrivere i loro figli agli asili e che avranno quindi l'opportunità di venire in contatto con le strutture che li ospiteranno e con il personale educativo a cui saranno affidati.

Le strutture che aderiscono all'iniziativa

Diversi gli asili che aderiscono all'iniziativa:

- Giro Giro Tondo - Gaia coop. via XXV Aprile, 18 Vimercate, telefono: 039.6367667; mail: girogirotondo@gaiacoop.com

- Oplà Via Isarco 24 (Oreno) telefono: 039.2915033 mail: cooperativaopla@cooperativaopla.edu.it

- Oplà Via Diaz, 42 (Ruginello) telefono: 039.6619975 mail: cooperativaopla@cooperativaopla.edu.it

- Meikedù Via De Amicis, 1 (Velasca) telefono: 039.666577

- Altro Spazio - Gaia coop. Piazza Marconi, 7/D (Vimercate) telefono: 039.6084397 mail: info@gaiacoop.com

- Il paperotto Via Motta, 20 (Vimercate) telefono: 039.8947210 mail: asilonidoilpaperotto@gmail.com

- AtelierBimbi Via Energy Park, 11/A (Torri Bianche) telefono: 338.7702525 mail: atelierbimbi@hotmail.it