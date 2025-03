Una bella giornata di sole ha incorniciato i giochi studenteschi della scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri" di Carate Brianza che si sono tenuti giovedì 27 marzo presso il campo sportivo di via XXV aprile.

Gli studenti della "Dante Alighieri" impegnati nei giochi studenteschi

Alunni e alunne dell'intero istituto si sono sfidati in gare sportive di vario genere (lanci, salti, corse) presso il campo sportivo di via XXV aprile di Carate Brianza . Erano in programma infatti gare di velocità (60 metri per le prime, 80 metri per seconde e terze medie), resistenza (600 metri per le prime e 1000 per seconde e terze), quintuplo da fermo (a sostituzione del tradizionale salto in lungo) e lancio del vortex. Ultima gara per ogni fascia la staffetta.

Al termine delle competizioni molto sentite e partecipate da tutti gli studenti, si sono tenute le premiazioni per ciascuna fascia d’età (prime, seconde e terze): a consegnare le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo per ciascuna fascia e disciplina il sindaco Luca Veggian, il vicesindaco Luca Cesana e l'assessore all'istruzione e allo sport Ian Farina.

Soddisfazione per la giornata trascorsa emerge dalle parole degli organizzatori, i docenti di educazione fisica Andrea Arisi, Carlotta Legnani, Laura Cesana e la professoressa e allenatrice di atletica, Sara Raineri.

Oltre a insegnare le basi del lavoro di squadra, la bellezza dello stare insieme, la necessità di rispettare le piccole regole quotidiane, lo sport incentiva una maggiore conoscenza di sé e dell’altro. Lo sport ha il potere di cambiare il mondo: è un diritto fondamentale e un potente strumento per rafforzare i legami sociali e promuovere lo sviluppo sostenibile e la pace, nonché la solidarietà e il rispetto per tutti.

Da ormai tre anni presso l'istituto Romagnosi è attivo il gruppo sportivo studentesco che permette a quanti lo desiderano di frequentare corsi pomeridiani all’insegna delle diverse specialità sportive, ma soprattutto di apprezzare la gioia di stare insieme, divertendosi e praticando attività in palestra e all’aria aperta.