Seregno

Le domande vanno inviate dall'1 aprile al 15 maggio sul portale comunale eCivis attraverso Spid o Cie. La graduatoria definitiva entro il 6 giugno.

Da domani, venerdì 1 aprile, aperte le iscrizioni all’asilo nido comunale Aquilone di Seregno per l’anno scolastico 2022/2023. Le domande fino al 15 maggio possono essere inviate soltanto sul portate eCivis del Comune con Spid o Cie.

Aperte le iscrizioni all'asilo nido comunale

Dal venerdì 1 aprile a domenica 15 maggio sono aperte le iscrizioni all’asilo nido comunale Aquilone di Seregno per l’anno scolastico 2022/2023. Le iscrizioni si ricevono esclusivamente sul portale eCivis del Comune di Seregno all’indirizzo internet https://seregno.ecivis.it/ attraverso le credenziali Spid o Cie. Le domande devono essere presentate dal genitore che sosterrà il pagamento della retta e verranno raccolte in una graduatoria, secondo il regolamento dell'asilo nido. L’inserimento dei bambini sarà definito in base ai posti effettivamente disponibili.

La pubblicazione delle graduatorie

Una graduatoria provvisoria degli ammessi all'anno scolastico 2022/2023 sarà elaborata e pubblicata entro il 23 maggio 2022 sul sito comunale. In caso di errori di valutazione, entro 5 giorni lavorativi (non oltre il 30 maggio) potrà essere presentato ricorso al Dirigente di settore inoltrando una domanda scritta di riesame. La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito del Comune e presso l’asilo nido di via Marzabotto entro il 6 giugno. In seguito la direzione provvederà a chiamare i genitori dei minori che dovranno effettuare l’inserimento a partire dal mese di settembre.

Il video dell'asilo nido

L’eventuale rinuncia al posto dovrà essere comunicata in forma scritta via e-mail all’indirizzo: info.asilonido@seregno.info, entro due giorni dalla chiamata della segreteria del nido. Intanto sono previsti due open-day, il 12/04 e il 10/05, che si svolgeranno in presenza dalle 16.45 alle 18. Per poter partecipare è necessario prenotarsi, entro il lunedì precedente la data prescelta, mandando una mail all’indirizzo info.asilonido@seregno.info. A questo link https://youtu.be/6PAxRHnyxHY un video per una visita virtuale alla struttura comunale.