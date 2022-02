La 3D della Segantini vince un concorso su "Le meraviglie d'Italia"

Scuola

La 3D della Segantini vince il concorso Coop per le scuole

Le ville storiche di Nova Milanese valorizzate da un progetto degli alunni di 3D del plesso Segantini che ha vinto il concorso Coop per la scuola "Le meraviglie d’Italia". Il gruppo di lavoro è stato guidato dal professore di lettere Antonino Catanzaro.

Una presentazione sulle ville novesi

L’impegno e la dedizione della classe della scuola media di via Grandi, Istituto comprensivo Margherita Hack, sono stati premiati dal marchio di supermercati. "Avevo assegnato ai ragazzi un compito di realtà – ha spiegato il professore – In geografia abbiamo affrontato l’Organizzazione delle Nazioni Unite e più nello specifico l’Unesco. Così, ho chiesto loro di immaginare che dei delegati venissero in città per scegliere un monumento da inserire nell’elenco dei beni da tutelare".

Il progetto vincente

"Solo in un secondo momento mi sono imbattuto nel concorso “Le meraviglie d’Italia”. Così, ho proposto ai vari gruppi di partecipare con i propri lavori" ha spiegato l'insegnante. L’entusiasmo era alto, ma mai si sarebbero aspettati il primo premio: "E’ stata una grande sorpresa scoprire che il gruppo composto da Riccardo Laplaca, Davide Morante e Nicolò La Torre ha vinto la selezione. Loro hanno portato una descrizione delle ville novesi, Brivio e Vertua, con foto ed esposizione degli ambienti. E’ stata una grande soddisfazione".