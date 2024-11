La materna realizza il sogno di avere una biblioteca

La scuola dell’infanzia «Don Pietro Meroni» di Triuggio ha realizzato la sua «biblioteca dei sogni» grazie al contributo di tanti volontari.

La raccolta fondi

A giugno, lo ricordiamo, la scuola dell'infanzia aveva lanciato una campagna di raccolta fondi online per attrezzare uno spazio dove i bambini potessero sfogliare libri, esplorare e divertirsi. Campagna alla quale ha generosamente risposto la comunità. Quanto raccolto è stato utilizzato per acquistare nuovi arredi e tutto il necessario per la biblioteca.

«Ringraziamo di cuore tutte persone che hanno contribuito a far diventare realtà il sogno della scuola - ha spiegato Rosanna Zolesi, vicepresidente della scuola dell’infanzia - Una proposta nata dalla Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro alla quale abbiamo deciso di aderire».

I ringraziamenti

Un ruolo determinante nella realizzazione di questo progetto lo ha avuto il parroco di Triuggio, don Damiano Selle, presidente della scuola:

«E’ bellissimo ascoltare storie - ha commentato - E’ importante investire nella cultura». E rivolgendosi ai bambini presenti ha aggiunto: «Per questo oggi vi do un compito importante: costringete i vostri genitori a leggere e fate una piccola biblioteca in casa. Per quanto riguarda la scuola, può darsi che a breve ci riproviamo con un altro progetto, un po’ più impegnativo, per sistemare un altro angolo della nostra scuola».

La biblioteca dei sogni

«E’ la nostra biblioteca dei sogni - ha poi affermato con commozione la coordinatrice della scuola dell’infanzia Don Pietro Meroni, Roberta Donghi - Quest’anno la nostra programmazione è proprio dedicata al libro e alla lettura e nella seconda parte dell’anno i bambini scriveranno un libro».

Zolesi ha poi sottolineato quanto sia stato notevole il supporto dei genitori per la realizzazione del progetto:

«E’ un perfetto esempio di come se si lavora insieme si raggiungono i risultati» ha commentato Marco Santoro, rappresentante dei genitori. «E’ un luogo significativo per la nostra comunità che rappresenta un po’ il mio motto, “fare Triuggio giorno per giorno» ha aggiunto il vicesindaco Claudia Cattaneo.

Infine, Augusto Colombo, consigliere Bcc, ha sottolineato l’importanza di leggere insieme.

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 19 novembre 2024.