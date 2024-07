La mitica professoressa Silva va in pensione, festa con i colleghi

Festa con tutti i colleghi nella scuola "Piola" a Giussano, per il pensionamento della professoressa di lettere, Laura Silva, che dal 1 settembre sarà in pensione dopo 40 anni di insegnamento.

Prof di lettere da 40 anni

Quasi 40 anni di servizio, di cui 20 alla scuola secondaria di primo grado «Gabrio Piola» di Giussano. È indelebile il ricordo della professoressa Laura Silvia, 64 anni di Paina, mitica insegnante di lettere, che dal 1 settembre sarà in pensione.

Ha insegnato a generazioni di giussanesi

Una vita intera tra i banchi di scuola: 39 anni di insegnamento a generazioni di giussanesi.

Temuta e rispettata da tutti nel suo ruolo di docente e di vice preside - negli ultimi quattro anni - ha fatto crescere e fatto amare la sua materia a molti ragazzi, che poi sono diventati genitori, i cui figli, poi, sono arrivati nella sua classe. La C è stata per vent’anni, la sua sezione, alle medie di Piola.

Una grande professionalità e competenza che sono rimaste nel tempo, tanto che ancora molti ex allievi si ricordano di lei; una di quelle prof che hanno saputo lasciare un segno e un esempio per tanti alunni delle medie.

Festa a scuola

La professoressa, sposata e mamma di una figlia che insegna a sua volta lettere, in quarant’anni di servizio si è saputa creare una grande rete di amicizie e alcuni giorni fa, i colleghi insieme a tutto il corpo scolastico le hanno organizzato una grande festa per salutarla. Al brindisi di fine carriera, oltre al dirigente scolastico Roberto Di Carlo, c’era anche la sua ex collega e amica, la professoressa Mariangela Galli, già in pensione da 8 anni, che le ha lasciato il testimone di seconda collaboratrice del preside, ruolo che la prof Silva ha ricoperto per 4 anni.