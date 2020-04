L’educazione ambientale di Gelsia diventa virtuale. Tutti i materiali che dovevano essere spiegati in classe sono stati trasferiti online grazie alle video-lezioni.

Tutti i progetti di educazione ambientale che Gelsia Ambiente da tempo porta avanti con le scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni gestiti, non si sono fermati di fronte all’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Si sono invece trasformati. La società ha infatti deciso di garantire una continuità alle attività rivolte agli studenti e già pianificate per quest’anno, rimodulando e trasferendo i laboratori su piattaforme digitali. Questo per rispondere alle esigenze degli istituti scolastici e offrire loro un sostegno concreto.

L’attività prosegue con le video-lezioni

Le attività che sono quindi state sospese in aula proseguono con video-lezioni virtuali e materiali multimediali digitali sulle tematiche legate ai rifiuti. Tutti i contenuti sono stati predisposti da educatori ambientali esperti, e sono stati messi a disposizione di insegnanti e ragazzi.

“La situazione che viviamo ci impone di riconsiderare il nostro rapporto con l’ambiente”

“In accordo con dirigenti scolastici e insegnanti degli istituti coinvolti, abbiamo deciso di portare avanti le nostre attività educative per continuare a diffondere la cultura ambientale, in una modalità compatibile con le esigenze del distanziamento sociale” afferma il Presidente di Gelsia Ambiente Marco Pellegrini. “La situazione delle ultime settimane ci impone di riconsiderare ancor di più il nostro rapporto con l’ambiente che ci circonda e, per questo, l’educazione ambientale ricopre un ruolo di fondamentale importanza”.

Anche a distanza, l’obiettivo rimane quindi quello di sensibilizzare gli studenti al rispetto dell’ambiente, all’importanza della raccolta differenziata dei rifiuti e del riciclo per garantire al nostro pianeta un futuro migliore.

