Lezioni di ritmica alla scuola media

Lezioni di ritmica e marching percussion con la Triuggio Marching Band alla scuola media Gaetano Casati di Triuggio.

Lezioni di ritmica

"La musica unisce la scuola". La Triuggio Marching Band di Triuggio collabora da anni con le scuole del territorio con progetti didattici specifici, finalizzati a far conoscere le molteplici attività delle marching band. Nei giorni scorsi, alla scuola media "Gaetano Casati", che da quest'anno ha attivato un progetto di ritmica e marching percussion grazie al bando regionale "Non solo E-state", vinto dal Comune, si è svolto un incontro tra alcuni studenti della scuola media "Bonatti" di Monza e gli studenti della scuola triuggese per la realizzazione di un video dell'attività ritmica svolta durante l'anno. Il video delle cadenze suonate dai ragazzi e accompagnate dal gruppo delle bandiere "Colorguard", parteciperà alla rassegna indetta dal ministero dell'Istruzione, "La musica unisce la scuola".

La Triuggio Marching Band a scuola

"Ringraziamo per la sensibilità e l'interesse dimostrato le rispettive dirigenti scolastiche dei due plessi, Tiziana Mezzi per la scuola di Triuggio, e Anna Cavenaghi per la scuola monzese, le insegnanti che hanno seguito il progetto, professoresse Francesca Faccenda e Vincenzina Zaffuto, l'insegnate di percussioni della Tmb, Dimitri Merati" sottolinea il drum major e coordinatore del progetto nelle due scuole, il professor Paolo Colombo.

Nelle prossime settimane sono previste nuove esibizioni che vedranno i due gruppi scolastici esibirsi nella rassegna Brianza in Musica e altre sorprese per la fine dell’anno scolastico.

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 18 aprile 2023.