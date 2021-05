Liceo Majorana di Desio ai vertici nazionali per Cittadinanza e Costituzione

Liceo Majorana di Desio ai vertici nazionali per la Cittadinanza e Costituzione. L’Istituto è risultato tra le prime 10 scuole italiane su 240 istituti superiori.

Il Liceo Scientifico e Classico Ettore Majorana di Desio è risultato tra le prime 10 scuole italiane su 240 istituti superiori, per quanto riguarda la diffusione in tutte le classi della Cittadinanza consapevole nel rispetto dei valori della Costituzione, consentendo successivamente ai propri studenti, di raggiungere risultati d’eccellenza. A darne notizia oggi, giovedì 6 maggio, è stata Assogiovani, Associazione no profit che ha ideato e gestito il Progetto e che fa parte del Forum Nazionale Giovani e sotto l’egida del Dipartimento delle Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Encomio alla dirigente scolastica

La dirigenza del Dipartimento e la Presidenza intendono dedicare un pubblico encomio al dirigente scolastico Mariella Rauseo e alla docente referente Daniela Solano per l’ottimo lavoro svolto a favore della crescita delle giovani generazioni favorendo la conoscenza della Cittadinanza attiva e dei valori della Costituzione coinvolgendo gli alunni nelle attività del Laboratorio on line di Educazione Civica proposto dall’Associazione AssoGiovani.