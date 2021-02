Dussmann Service, azienda responsabile del servizio di ristorazione scolastica per il Comune di Macherio, ha donato tre nuovi tablet alle scuole al fine di aiutarle nel difficile percorso della didattica a distanza, consegnandoli, oggi giovedì 4 febbraio, al sindaco e all’ufficio istruzione.

Macherio, donati tre nuovi tablet alle scuole

Un dono importante perché nonostante molti alunni siano potuti tornare in classe, si rende sempre più necessario avere dispositivi a loro disposizione per assicurare il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

“Siamo felici di poter aiutare la comunità di Macherio – afferma Monica Forlani, Responsabile Operativo di Area Dussmann Service – diamo volentieri il nostro contributo in questo momento difficile per i lavoratori e le famiglie, e nel farlo ringraziamo il Comune di Macherio per aver accettato la nostra donazione”.

La refezione scolastica di Macherio è ripartita in autunno in tutte le scuole, grazie alla grande sinergia tra il Comune e Dussmann che hanno prontamente garantito il proseguimento del servizio nel rispetto delle normative anti Covid-19. È sempre assicurato infatti il massimo livello di sicurezza, per utenza e lavoratori, attraverso la turnazione degli accessi nei refettori, ampliati con l’utilizzo di aule ad hoc e spazi aggiuntivi a uso esclusivo mensa.