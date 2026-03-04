Medaglia di bronzo ai Campionati internazionali di Intelligenza artificiale.

Medaglia di bronzo per uno studente di Vimercate ai Campionati di Intelligenza artificiale

Un prestigioso risultato di caratura internazionale per lo studente del liceo Banfi di Vimercate, Fabio Cigaina, della 3M, nell’ambito di una manifestazione, patrocinata da UNESCO, che si è tenuta a fine febbraio a Lubiana, in Slovenia e che ha visto la presenza delle nazionali studentesche selezionate tra oltre 50 nazioni tra le più avanzate in campo tecnologico e informatico, dagli Stati Uniti alla Cina, dal Regno Unito alla Russia (sotto bandiera olimpica) e all’Ucraina.

La vittoria di Fabio ai Campionati nazionali

Fabio Cigaina si è assicurato il posto alle gare internazionali, grazie alla vittore ai Campionati nazionali.

Le sfide affrontate

Nel corso delle sessioni di gare, le ragazze e i ragazzi hanno affrontato una varietà di sfide in cinque discipline chiave, dalla Computer Vision e Robotica all’Apprendimento Automatico e all’Elaborazione del Linguaggio Naturale, combinando conoscenze teoriche con sfide matematiche e algoritmiche, seguite da uno sviluppo pratico di modelli di intelligenza artificiale.

Ad agosto le olimpiadi

Come capitano della squadra italiana di Intelligenza artificiale, il prossimo agosto a Dubai, Fabio Cigaina guiderà la nostra delegazione per l’edizione estiva delle Olimpiadi di IA.

Nei prossimi giorni le gare a squadre a Bologna

In Italia il prossimo appuntamento per Fabio Cigaina e i suoi compagni è il 13-14 marzo a Bologna, dove due squadre del nostro liceo si disputeranno la finale delle Olimpiadi di Informatica a Squadre: (la storica squadra Sort(ilegio) prima qualificata nella fase preliminare con Fabio Cigaina (3M), Nicholas Bamber (3M), Marco Gambaro (4Q), Davide Raffaele (4Q) Roberto Bozzini (5P), Gioele Testa (4M).

La squadra O(Log(rammi)) decima nella classifica della fase preliminare con: Alessandro Lisanti (5M), Samuele Bottanelli (5 O), Enrico Di Bacco (4Q), Matteo Mandelli (3N), Alessio Braga (4M), Mattia Verderio (5M).

Le altre squadre premiate

Nel corso della stessa manifestazione verranno premiate: la squadre Lavi’s Gamblers come migliore squadra femminile

(Lara Sacchetto 5M, Emma Jung 4M, Gaia Gargiulo 4N, Claudia Nardecchia 3Q, Nives Cirino 2Q, Martina Moi 2P). La storica squadra Eredi di Brioni come migliore squadra del biennio (Stefano Bergamaschi 2P, Alessandro Erbetta 2 A, Federico Frigerio 2B, Francesco Parma 2N, Lorenzo Ialongo 1P, Tommaso Scalia 1N)

Nelle settimane successive, seguiranno le fasi regionali delle OII e le gare regionali di CyberSecurity (in entrambe ci sarà Fabio Cigaina) e le gare di Problem Solving del biennio. Nel complesso oltre quaranta studenti del liceo Banfi si sono guadagnati il diritto di partecipare alla fase regionale di almeno una di queste manifestazioni.