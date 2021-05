Milesi Talent, premiati i vincitori del contest al polo formativo di Lentate. I progetti valutati da una speciale giuria con lo chef Davide Oldani, Cristiana Messina e Marva Griffin.

Una giuria di eccezione

Al termine di un percorso didattico e formativo durato tutto l’anno, Milesi ha premiato i vincitori del Milesi Talent, il contest che ha coinvolto gli studenti del Polo Formativo LegnoArredo nella progettazione e costruzione di un oggetto sul tema “Cucina BIO sostenibile 4.0”, rivestito con le vernici Milesi. L’iniziativa rientra nell’impegno dell’azienda a supporto di iniziative di formazione professionale di alto livello, con l’obiettivo di favorire il dialogo e la collaborazione tra il mondo della scuola e quello del lavoro. La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina nella Sala Polifunzionale del Polo: a valutare i progetti dei ragazzi è stata una speciale giuria formata dallo chef Davide Oldani, che di recente si è aggiudicato la stella verde per la sostenibilità e la lotta agli sprechi, Cristiana Messina, Trade Marketing Manager e Trainer Flou e Marva Griffin, fondatrice del Salone Satellite.

Sei progetti, vince “Pastamanator”

I sei progetti in gara sono nati dalla collaborazione tra gli studenti della classe di progettazione, che hanno ideato gli oggetti e quelli dell’indirizzo Operatori del Legno, che li hanno materialmente realizzati nel laboratorio del Polo Formativo. Ad aggiudicarsi il primo posto è stato il progetto “Pastamanator”, un attrezzo in legno di olmo e faggio per fare la pasta fresca fatta in casa, che ha colpito i giudici per creatività, funzionalità ed estetica. “La giornata di oggi rappresenta il coronamento di una collaborazione tra Milesi e il Polo Formativo, che da diversi anni ci porta ad

affiancare i ragazzi nel loro percorso di formazione didattica e professionale – commenta Federica Teso, Vice Presidente di IVM Group – Siamo orgogliosi di mettere il nostro know how al servizio dei futuri professionisti del settore del mobile e del legno perché crediamo fortemente nella collaborazione tra mondo della formazione e imprese”. Oltre ad avere ottenuto il plauso dei giudici, il progetto vincitore sarà esposto nella Showroom Milesi nella sede di Parona (PV).

I complimenti dei giudici

A tutti i ragazzi, non solo al gruppo vincitore, sono arrivati i complimenti dei giudici. “Decretare i vincitori non è stato facile. Tutti i gruppi hanno dimostrato di aver avuto ottime idee, abbiamo premiato il progetto più completo” ha sottolineato Cristiana Messina. “Ho visto entusiasmo e voglia di fare. Siate curiosi, leggete e sperimentate. Continuate a creare” l’invito di Marva Griffin. Ha aggiunto Davide Oldani: “Non perdete la passione, che è alla base di ogni mestiere. Ho visto tanto entusiasmo. Credo in un design efficiente e fatto per stupire. Ricordate che l’idea funziona quando viene acquistata, altrimenti non è un’idea”.