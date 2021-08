Nuovo anno, lavori in tutte le scuole di Usmate Velate

Nuovo anno scolastico, lavori in corso in tutte le scuole di Usmate Velate. In cantiere una nuova area giochi per i piccoli utenti della scuola dell’infanzia Rodari, a cui si aggiunge una lunga serie di manutenzioni ordinarie che stanno interessando tutti i plessi del territorio.

È un’estate di lavori quella che l’Amministrazione comunale ha effettuato in vista del rientro degli alunni, le cui date di inizio sono state ufficializzate proprio nelle scorse ore. Le porte si apriranno lunedì 6 settembre alla scuola Rodari, da mercoledì 8 rientro per gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Bernardino Luini”, da lunedì 13 lezioni al via per gli alunni delle primarie di Usmate e Velate. Entro quelle date si concluderanno le manutenzioni ordinarie che il Comune sta effettuando in tutte le sedi.

Gli interventi portati a termine

Interventi per un totale di circa 15mila euro hanno permesso di effettuare revisioni degli impianti elettrici e idraulici e la sostituzione di alcune apparecchiature ormai obsolete, tra cui anche gli arredi dei servizi igienici deteriorati. Il lavoro più atteso riguarderà la scuola dell’infanzia Rodari, dove grazie a 10mila euro previsti nell’ambito del Piano per il Diritto allo Studio si provvederà a riqualificare interamente l’area giochi esterna dedicata al divertimento dei piccoli utenti. In questo modo, entro l’inizio del nuovo anno educativo, bambine e bambini si troveranno una sorpresa gradita che contribuirà alla loro crescita relazionale.

"Garantiti alti servizi qualitativi"

Soddisfatta degli interventi portati a compimento l'assessore all'Istruzione, Luisa Mazzuconi.

“E’ un intervento che va nella direzione di innalzare ulteriormente il livello qualitativo della nostra offerta formativa. Questo intervento, come gli altri che si stanno eseguendo nelle scuole, sono concordati fra Comune e plessi così da rispondere alle esigenze di chi vive direttamente la scuola. Un ascolto che si traduce nella risoluzione di problemi”.

In termini di servizi, dal secondo giorno di lezione per le scuole Casati e Luini verrà garantito il servizio autobus, nel pieno rispetto delle normative anti-contagio. Il servizio mensa sarà invece attivato per tutte le scuole a partire da lunedì 20 settembre.