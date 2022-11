Il “bunker” - come lo chiamano loro - ha troppi problemi. Il "bunker" non è altro che l'Istituto Vanoni che si trova all'interno dell'Omnicomprensivo di Vimercate. Gli studenti nei giorni scorsi sono tornati a "denunciare" la situazione che vivono quotidianamente all'interno dell'Istituto.

Omnicomprensivo "a pezzi": l'ennesima denuncia degli studenti

"Muri spaccati e con diversi buchi, muffa sia sul pavimento che chiazze giallognole e marroni sul soffitto, pavimenti marci in fondo alle

aule che vengono nascosti da banchi inutilizzati, caloriferi che crollano, finestre munite di sbarre dove in caso di evacuazione le ultime due classi in fondo al corridoio sarebbero impossibilitate ad utilizzarle per scappare”.

Queste le problematiche esposte in un comunicato stampa a firma degli studenti e ribadite anche nel corso di una protesta andata in scena ai primi di novembre quando, oltre ai disagi sopra esposti, si era aggiunto anche l'annoso problema del riscaldamento non funzionante.

Il video

Problema riscaldamento risolto, ma restano gli altri

La situazione, almeno dal punto di vista delle temperature interne alle aule, è stata risolta nei giorni successivi mentre permangono le altre problematiche esposte dagli studenti.

"La Provincia il giorno successivo ha provveduto a sistemare i termosifoni - si legge nel comunicato - continuando a ignorare tuttavia i problemi strutturali ben più gravi che sono presenti al Vanoni e che gli studenti denunciano da anni".