Piove nelle due palestre comunali a Barlassina: il tetto non è impermeabilizzato e ci sono infiltrazioni d’acqua su muri e pannelli.

Una criticità che si è manifestata con maggiore intensità nella scorsa settimana, quando le abbondanti piogge hanno messo a dura prova l’isolamento già ballerino degli edifici, in special modo le guaine della palestra più vecchia, dedicata principalmente a pallavolo e pallacanestro, anche se pure la seconda palestra si è trovata in difficoltà. Cellophane sugli spalti e segatura per terra dove piove dentro, ma anche pannelli del soffitto e muri mostrano i segni dell’acqua.

«Ci era stato detto in Consiglio che era tutto a posto, che era tutto pulito, ma abbiamo trovato un disastro - la dichiarazione di Daniela Morisi di Insieme per Barlassina - Mi sono confrontata con le società sportive e mi hanno detto che c’è molta sporcizia. Ho anche parlato con Claudio Trenta e ho presentato un’interrogazione, adesso attendiamo risposte».

Non si è fatta attendere troppo la replica dell’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Pelucchi:

«Serviva intervenire molto prima del nostro insediamento - la sua risposta - Quando sono entrato la prima volta, come assessore e barlassinese mi sono vergognato perché la palestra era esattamente come l’ho lasciata da studente: con le stesse attrezzature, spogliatoi e infissi rotti non riparati».

Il problema sta in una guaina esterna ormai logora, che doveva essere sostituita con gli interventi di efficientamento energetico ancora in corso.

«Avranno avuto le loro ragioni, ma non capisco come mai non sia stato fatto per primo il tetto - continua Pelucchi - Forse perché ha piovuto molto in primavera fino a giugno e non c’è stata l’opportunità, ma adesso ci troviamo con un grosso problema, perché i pannelli nuovi del controsoffitto si stanno guastando».

Chiede invece interventi rapidi il consigliere Claudio Trenta:

«La situazione che ho potuto osservare è parecchio degradata - ha dichiarato - Segatura per terra, disordine, sporcizia, scarsa manutenzione e infiltrazioni. Non credo sia imputabile alla Giunta attuale, ma serve fare con urgenza qualche intervento riparatore».

Le precipitazioni impediscono i lavori

In realtà, il progetto prevederebbe proprio in queste settimane gli interventi sul tetto, solo che le continue precipitazioni impediscono i lavori. Servono infatti almeno 3 giorni senza pioggia per fare in modo che si asciughi la copertura e altri 5 per i lavori di sostituzione dell’isolante, quindi in totale, considerando il fine settimana, una decina di giorni.

«L’attuale programma non è stato steso in maniera particolarmente intelligente e stiamo cercando di correggerne gli errori. Ci sono stati tanti imprevisti di cantiere ed evidentemente non si voleva lasciare gli operai con le mani in mano, adesso ho però dovuto chiedere preventivi per evitare danni ulteriori», conclude Riccardo Pelucchi.

Nel frattempo entrambe le palestre rimangono comunque pienamente agibili e non sono state interrotte né le attività sportive, né quelle scolastiche.