Un rientro a scuola in totale sicurezza con l’immediata riattivazione dei servizi indispensabili per le famiglie. Succede nel comune di Usmate velate dove, negli istituti Casati e Renzi a partire dal 20 settembre ci saranno anche pre e post scuola.

Pre e post scuola garantito negli istituti Casati e Renzi di Usmate

Il Comune di Usmate Velate ha incontrato proprio nelle scorse ore il professor Daniele Gatti, nuovo Dirigente scolastico del territorio, per concordare l’erogazione dei Servizi Scolastici.

Con l’avvio del tempo pieno previsto per lunedì 20 settembre, partirà a pieno regime il pre e il post scuola nelle scuole Casati e Renzi, dove quest’anno si aspettano rispettivamente 250 e 230 alunni.

Il pre scuola avrà durata dalle 7.35 alle 8.35, il post scuola proseguirà dalle 16.30 alle 17.45. L’informativa con tutti i dettagli e il modulo per le iscrizioni sono disponibili anche sul sito internet del Comune di Usmate Velate nell’Area Tematica dedicata a Scuola e Istruzione. Le iscrizioni saranno raccolte fino a sabato 11 settembre, in modo tale da poter pianificare l’organizzazione dei gruppi nel pieno rispetto del protocolli anti-pandemici.

Servizio autobus e mensa

Dal secondo giorno di lezione per le scuole Casati e Luini verrà garantito il servizio autobus, nel pieno rispetto delle normative anti-contagio. Il servizio mensa sarà invece attivato per tutte le scuole a partire da lunedì 20 settembre così come richiesto dall'Istituto Comprensivo che ha deliberato in Collegio docenti e Consiglio di istituto il calendario di ripresa delle attività.

Le modalità operative relative ad ingressi, uscite e fruizione degli spazi scolastici, sono state concordate da Comune e Dirigenza scolastica che provvederà a renderle note alle famiglie.

“Abbiamo lavorato in un clima di reciproca collaborazione per garantire l’attivazione dei servizi richiesti dalle famiglie – afferma Luisa Mazzuconi, consigliere con delega all’Istruzione – Al nuovo Dirigente scolastico, Daniele Gatti, rivolgiamo il nostro augurio di buon lavoro, nella certezza che fra Amministrazione Comunale e Istituzione scolastica si saprà creare un clima di sinergia a tutto vantaggio del livello di istruzione erogata”.