Presentata la seconda edizione di “Scuolavoro”

È stata presentata la seconda edizione del Premio BCC Barlassina “Scuolavoro”, l’iniziativa promossa dalla Banca di Credito Cooperativo di Barlassina per valorizzare la formazione professionale, il talento dei giovani e il legame tra scuola, artigianato e mondo del lavoro.

Il bis

Dopo il successo della prima edizione – che ha coinvolto centinaia di studenti nella realizzazione di progetti originali e innovativi e premiato 29 giovani – il progetto 2026, ancora sostenuto da BCC Barlassina, rinnova il coinvolgimento delle quattro scuole professionali di Monza già protagoniste anche lo scorso anno: Azienda Speciale di Formazione – Scuola Paolo Borsa, E.C.Fo.P. – Ente Cattolico Formazione Professionale, Accademia Professionale PBS, Centro di Formazione Professionale Unione Artigiani

Il coordinatore del progetto, Flavio Sangalli, docente di Scienze dell’Organizzazione presso l’Università di Milano Bicocca, ha illustrato le caratteristiche dell’edizione 2026 e i criteri di valutazione dei progetti, articolati in due macroaree: qualità del prodotto e qualità del processo.

«Per questa seconda edizione abbiamo scelto di dedicare particolare attenzione anche alla valutazione del processo, perché non conta soltanto il risultato

finale, ma soprattutto il percorso attraverso cui il progetto prende forma. Valuteremo quindi la capacità di lavorare in squadra, di organizzare le attività, di confrontarsi con il territorio e di crescere durante l’esperienza progettuale. È proprio nel processo che gli studenti sviluppano competenze, responsabilità e consapevolezza del proprio ruolo all’interno della comunità».

Tra le principali novità dell’edizione 2026, la scelta di rivolgere il Premio “Scuolavoro” alle classi e non ai singoli studenti.

«L’obiettivo – ha aggiunto – è valorizzare ancora di più il lavoro di squadra, la collaborazione e la capacità progettuale collettiva».

I premi

La BCC di Barlassina metterà a disposizione un contributo: ciascuna delle quattro classi premiate riceverà infatti un riconoscimento di 3.000 euro, destinato a sostenere attività formative e progettuali con la messa a disposizione di strumentazioni tecniche per gli studenti premiati.

Il Presidente di BCC Barlassina, Stefano Meroni, ha ribadito la volontà della banca di continuare a investire concretamente sul territorio e sulle persone, sottolineando il valore del lavoro artigiano e delle competenze manuali in un’epoca fortemente segnata dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale.

«Vogliamo restare vicini a chi “mette le mani in pasta” – ha spiegato – perché il saper fare rappresenta ancora oggi una ricchezza fondamentale per il territorio e per la comunità».

Il Presidente ha inoltre ricordato il ruolo cooperativo della banca, evidenziando come gli utili vengano reinvestiti anche per sostenere iniziative sociali e formative a beneficio della collettività.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Monza e il sindaco Paolo Pilotto ha sottolineato il valore sociale e culturale del progetto, evidenziando l’importanza della cooperazione tra istituzioni, scuole, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali.

«Una comunità cresce attraverso il contributo concreto di tutti – ha dichiarato – e iniziative come questa promossa da BCC Barlassina aiutano i giovani non soltanto ad apprendere un mestiere, ma anche a sviluppare relazioni, responsabilità ed equilibrio personale».

Il Sindaco ha inoltre apprezzato la scelta di premiare non solo il risultato finale, ma anche il percorso e il lavoro di squadra, elementi centrali della nuova

edizione che favoriscono il processo educativo dei giovani.

La rete

Alla conferenza stampa erano presenti anche il Presidente di APA Confartigianato, Giovanni Mantegazza, il Segretario Generale di CISL Monza Brianza Lecco, Mirco Scaccabarozzi, e il Direttore del CFP dell’Unione Artigiani Milano Monza Brianza, Fabrizio Leonardi.

Nei loro interventi è stato evidenziato il valore educativo della formazione professionale e il ruolo fondamentale dei docenti, impegnati quotidianamente nell’accompagnare tutti gli studenti nel proprio percorso di crescita. E’ stata inoltre ribadita l’importanza della cooperazione tra scuole, imprese, organizzazioni sindacali, associazioni datoriali e istituzioni per costruire percorsi formativi realmente coerenti con le esigenze dello sviluppo territoriale della Brianza.

Anche per questa nuova edizione, il progetto si svilupperà nei prossimi mesi attraverso attività laboratoriali e percorsi progettuali coordinati dagli istituti aderenti. I lavori realizzati saranno presentati durante la cerimonia conclusiva prevista nel mese di novembre 2026, nel corso della quale verranno assegnati i riconoscimenti alle classi vincitrici.

Con il Premio “Scuolavoro”, la BCC di Barlassina rinnova il proprio impegno a favore delle nuove generazioni e del territorio, confermando la volontà di sostenere iniziative capaci di creare connessioni virtuose tra istruzione, imprese e comunità locale.