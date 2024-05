Quasi 100 giovanissimi a Seregno per i Campionati Studenteschi di Scacchi

Strategie e abilità logiche non indifferenti e poi tanta passione e concentrazione, per una competizione fino all'ultima pedina. Sabato c'erano quasi 100 giovanissimi alla Scuola Rodari di Seregno per i Campionati Studenteschi di Scacchi, organizzati da oltre 20 anni da Massimo e Monica Judicello su richiesta dell'Ufficio Sport.

Nello specifico quest’anno hanno partecipato ben 96 giocatori (76 di scuola primaria e 20 di scuola Secondaria di Primo grado) che si sono sfidati in 6 turni di gioco; gli atleti sono stati impegnati in un lungo pomeriggio sfidandosi indipendentemente dalla categoria di appartenenza: Giovanissimi/e (nati/e negli anni 2013-2014) e Ragazzi/e (nati/e negli anni 2010 - 2011 - 2012).

I fratelli Judicello si dicono estremamente soddisfatti e contenti per l’ottima riuscita dell’evento, perchè l’organizzazione di un torneo con un così alto numero di partecipanti implica un notevole impegno organizzativo pre e post partite. Proprio per questo ci tengono a ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti nell'organizzazione dell'edizione 2024 dei giochi: in promo luogo gli arbitri Carlo Valli, Luca Donadi, Deborah Spagnuolo, William Galliani e Pierluigi Dell’Orto, la famiglia Febbo (Pierpaolo, Stefania e la giovane Beatrice) come responsabili in sala gioco, gli assessori Samuele Tagliabue e Paolo Cazzaniga che sono intervenuti per i saluti iniziali e finali e per le premiazioni, Franca Ciranna - responsabile dell’Ufficio Sport - e tutti i 96 ragazzi e ragazze che hanno voluto condividere questa bella esperienza.

Le classifiche

GENERALE / ASSOLUTA - I primi 3 classificati assoluti hanno ricevuto un attestato:

1 ACETI DALILA 1^E - Mercalli unica giocatrice con 6/6

2 SANTORO OLVIN 3^ - Manzoni

3 JIANG WENAHO 2^D - Mercalli

PRIMARIA FEMMINILE

1 AMATO MARIA FRANCESCA 5^C - Rodari

2 GALLI SARA 5^D - Cadorna

3 DI DIA GIORGIA 5^B - Rodari

PRIMARIA MASCHILE

1 MARRARO MATTEO 5^B - Rodari

2 PIREDDA FEDERICO 5^C - Rodari

3 DIOTTI MATTEO 4^D - Rodari

SECONDARIA FEMMINILE

1 ACETI DALILA 1^E - Mercalli

2 KOLOTYNSKA DIANA 1^ - Don MIlani

3 EGITTO NOEMI 1^ - Manzoni

SECONDARIA MASCHILE

1 SANTORO OLVIN 3^ - Manzoni

2 JIANG WENHAO 2^D - Mercalli

3 PARRAVICINI ALESSANDRO 1^ - Don Milani