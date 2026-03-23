Raccolta fondi per il giardino del Polo d’infanzia

«Crescere a cielo aperto», la campagna di raccolta fondi per migliorare il giardino educativo del Polo d’Infanzia Maria Immacolata di Tregasio – Zerosei nella frazione di Triuggio.

Raccolta fondi del Polo d’infanzia

A promuovere il crowdfunding la Banca di Credito Cooperativo Valle del Lambro di Triuggio che rilancia «Ci Credo Bcc» – Creiamo Relazioni, Doniamo Opportunità, per sostenere i progetti sociali, culturali, artistici e sportivi del territorio. La raccolta fondi avviene sulla piattaforma Ideaginger.it. L’iniziativa offre alle organizzazioni partecipanti l’accesso gratuito a un percorso di formazione dedicato al crowdfunding.

Un’aula all’aperto

«Grazie alla grande generosità di questi primi giorni di campagna siamo riusciti a raggiungere rapidamente il nostro primo obiettivo – fanno sapere le maestre – Un risultato che ci riempie di gratitudine e che dimostra quanto la nostra comunità creda nel progetto. Il sogno però continua. Abbiamo ancora molte idee per migliorare la nostra aula all’aperto, uno spazio educativo dove natura, gioco ed esperienza accompagnano ogni giorno la crescita dei bambini».

Un nuovo obiettivo

«Per questo abbiamo deciso di rilanciare la campagna con un nuovo obiettivo: realizzare uno spazio gioco con pannelli multisensoriali che valorizzi gli spazi tra il nido e la scuola dell’infanzia, rendendo il giardino ancora più accogliente – spiegano le maestre – Crediamo in un’educazione che nasce dalla relazione con la natura, ogni giorno e in ogni stagione. Il nostro giardino vogliamo che diventi un’aula viva: luogo di incontro, di crescita e di esperienze. Il labirinto è il cuore del nostro progetto perché da lì siamo partiti per dare forma alla nostra idea di “educazione all’aperto”; un luogo simbolico da cui ha preso vita il desiderio di far vivere, esplorare e abitare la natura ai bambini».

La scuola dell’infanzia e il nido

La scuola dell’infanzia parrocchiale paritaria «Maria Immacolata» di Tregasio nasce nel 1914; nel 2006 è stato inaugurato l’asilo nido. «Oggi siamo un Polo educativo Zerosei che integra Asilo Nido, Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia in un unico percorso educativo. Educatrici e insegnanti operano in stretta collaborazione per garantire ai bambini e alle famiglie un cammino educativo coerente, accogliente e condiviso. L’educazione all’aperto rappresenta una scelta pedagogica centrale del nostro Polo. Nel giardino della scuola esiste un luogo simbolico: il labirinto. Uno spazio verde che da anni accompagna giochi, esplorazioni e scoperte. Da questa esperienza nasce il progetto: trasformare l’intero spazio esterno in un’aula educativa permanente, dove poter davvero “Crescere a cielo aperto”» concludono le maestre.

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 17 marzo 2026.