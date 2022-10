A Seregno due iniziative per aiutare nella scelta della scuola superiore: il Salone dell’orientamento al PalaSomaschini e gli incontri informativi in sala civica Gandini alla presenza di docenti e dirigenti scolastici.

Salone dell'orientamento, conto alla rovescia

Conto alla rovescia per il Salone dell’orientamento, nel quale le scuole superiori del territorio e le agenzie di formazione professionale si presentano agli studenti delle scuole medie che devono scegliere l’indirizzo di studio. L’iniziativa del Comune di Seregno - in collaborazione con i Comuni di Albiate, Barlassina, Cesano Maderno, Giussano, Lentate sul Seveso, Meda, Seveso e Verano Brianza - è in calendario venerdì 4 novembre (dalle 18 alle 22) e il giorno successivo (dalle 9 alle 20) al PalaSomaschini alla Porada. L'accesso è riservato a un massimo di due persone per ogni nucleo familiare, previa prenotazione obbligatoria fino a giovedì 27 ottobre sul sito http://servizionline.seregno.info.

Tre serate per famiglie e studenti

Per le famiglie e gli studenti il Comune seregnese propone anche tre serate informative in sala civica Gandini, a partire da giovedì 10 novembre (dalle 21) con il docente universitario Alberto Pellai, che parlerà delle "sfide educative per i genitori del terzo millennio". Gli incontri successivi giovedì 17 novembre con Guido Garlati, presidente della Rete interambito Monza e Brianza Ambito 27, e lunedì 21 novembre con una tavola rotonda alla presenza dei dirigenti scolastici degli istituti Bassi, Levi, Candia, del Collegio Ballerini e del Centro formazione professionale. Anche per partecipare agli incontri la prenotazione è obbligatoria, dal 2 al 5 novembre (http://servizionline.seregno.info).