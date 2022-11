Le foto di tutte le scuole al Salone dell'orientamento

Nel fine settimana il Salone dell'orientamento al Palasomaschini di Seregno, con gli stand di quaranta istituti brianzoli per aiutare le famiglie nella scelta della scuola dopo la terza media.

Salone dell'orientamento, oltre 2.600 richieste on line

Con oltre 2.600 richieste accolte, fra venerdì e sabato si è svolta la 18esima edizione del Salone dell’orientamento, evento atteso dalle famiglie e dagli studenti delle scuole medie per poter lanciare uno sguardo al futuro scolastico. Al campus allestito al Palasomaschini, con accessi registrati fino a duecento persone all’ora, erano presenti quaranta istituti brianzoli.

Tutti i Comuni coinvolti nel campus

L'ormai tradizionale iniziativa, una "bussola" per orientarsi fra gli indirizzi di studio della scuola superiore, era promossa dall'Amministrazione comunale e hanno aderito i Comuni di Albiate, Barlassina, Cesano Maderno, Giussano, Meda, Seveso, Lentate sul Seveso e Verano Brianza. Al Palasomaschini alla Porada erano presenti gli stand e i docenti delle scuole superiori del territorio e le agenzie di formazione professionale, che si sono presentati agli studenti delle scuole medie che devono scegliere l’indirizzo di studio.

Tre incontri informativi per le famiglie

Per le famiglie e gli studenti il Comune seregnese propone anche tre serate informative in sala civica Gandini, a partire da giovedì 10 novembre (dalle 21) con il docente universitario Alberto Pellai, che parlerà delle "sfide educative per i genitori del terzo millennio". Gli incontri successivi giovedì 17 novembre con Guido Garlati, presidente della Rete interambito Monza e Brianza Ambito 27, e lunedì 21 novembre con una tavola rotonda alla presenza dei dirigenti scolastici degli istituti Bassi, Levi, Candia, del Collegio Ballerini e del Centro formazione professionale.