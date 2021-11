Il Salone dell'orientamento torna in presenza

Seregno

Il Campus, dopo la versione on line del 2020 a causa del Covid, è in calendario venerdì 12 e sabato 13 novembre al PalaSomaschini.

In presenza il Salone dell'orientamento 2021

Il Campus 2021 - Salone dell’orientamento torna in presenza, dopo la versione on line dello scorso anno a causa delle restrizioni per l’emergenza epidemiologica. L'appuntamento per scoprire l’offerta formativa delle scuole superiori del territorio è in calendario venerdì 12 novembre (dalle 18 alle 22) e il giorno successivo (dalle 9 alle 20). Nuova la sede, il palazzetto dello sport Palasomaschini in via alla Porada, anziché la scuola Don Milani come negli anni precedenti.

Presenti trentasei scuole brianzole

Trentasei le scuole del territorio che saranno presenti all’evento, per il quale è necessaria la prenotazione on line dal 5 all’8 novembre sul sito servizionline.seregno.info (massimo di due persone per nucleo familiare e obbligo di Green pass). Resta confermata anche la vetrina on-line proposta lo scorso anno, al sito www.campus.seregnonotizie.com.

Tre serate di orientamento scolastico

Per scegliere l’indirizzo scolastico dopo la terza media, il Comune propone alle famiglie anche tre serate di orientamento in sala civica Gandini e in streaming (https://www.facebook.com/seregnonotizie): relatori il docente Raffaele Mantegazza (giovedì 11 novembre), il presidente di Rete Monza e Brianza Ambito 27, Guido Garlati (lunedì 15), Mariagrazia Bonanomi (Area sistema formativo e capitale umano di Assolombarda) e il ceo di Project Automation, Fabrizio Felippone (mercoledì 17). Prenotazione obbligatoria sul sito servizionline.seregno.info, con precedenza per gli studenti degli otto Comuni brianzoli che aderiscono al Campus.