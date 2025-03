Nelle scuole materne un Carnevale pieno di colori e fantasia

Colori, fantasia e tanto divertimento nelle scuole materne di Seregno per festeggiare il Carnevale.

Materna De Nova Archinti: Carnevale... in Messico

Alla scuola dell'infanzia De Nova Archinti in occasione del Carnevale un ideale viaggio in Messico, visto che il tema dell'anno scolastico sono i popoli del mondo. I bambini hanno ballato, suonato le maracas che loro stessi hanno realizzato e indossato il poncho colorato. Oltre all'assaggio di nachos e avocado, i bimbi hanno anche costruito una pignatta a forma di alpaca.

Alla Rodari "il mondo lo salviamo noi"

I bambini delle tre sezioni della scuola materna Rodari hanno preparato e indossato delle magliette che riprendono il tema delle attività nel corso dell'anno, "il mondo lo salviamo noi": una riflessione attraverso giochi ed esperienze sulle necessità indispensabili per tutti, come l'aria e l'acqua, per arrivare all'inquinamento e al riciclo. Le magliette sono state realizzate con la collaborazione dei genitori. Nelle foto anche leoncini, tigrotti e sezione Primavera dell'asilo Ottolina Silva.