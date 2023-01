Sezione Primavera a Concorezzo: i lavori nella scuola dell'infanzia termineranno entro l'inverno

Saranno terminati entro la fine dell'inverno i lavori per la creazione della sezione Primavera - ovvero quella dedicata alla fascia d'età 2-3 anni - nella scuola dell'infanzia comunale di via XXV Aprile a Concorezzo.

Sezione Primavera a Concorezzo: i lavori termineranno entro l'inverno

Lo conferma l'Amministrazione comunale specificando che i lavori, partiti lo scorso 27 dicembre, proseguono a pieno ritmo: sono già state fatte le demolizioni ed ora si sta procedendo con la posa della pavimentazione. La nuova aula sarà dotata anche di servizi dedicati. Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 40 mila euro.

Il progetto per renderla più sostenibile

“Nei prossimi mesi lavoreremo alla trasformazione del modello gestionale della scuola di via XXV Aprile- hanno spiegato il sindaco Mauro Capitanio e l’assessore all’Istruzione Gabriele Borgonovo-. Una scuola che rappresenta un vero e proprio patrimonio cittadino ma che deve, necessariamente, affrontare una trasformazione per poter continuare ad essere sostenibile e a rappresentare un valore aggiunto per la nostra città. Stiamo definendo, in questo senso, un progetto strutturato che garantirà alle famiglie una scuola innovativa con anche nuovi importanti servizi tra cui, appunto, la sezione Primavera”.