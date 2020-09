Sindaco e assessore in visita alla scuola dell’infanzia per dare il benvenuto ai bambini

Sindaco e assessore in visita alla scuola dell’infanzia di via XXV Aprile per dare il benvenuto ai bambini. Sono circa 350 gli alunni che tornano in classe nei vari asili concorezzesi.

Sindaco e assessore in visita alla scuola dell’infanzia per dare il benvenuto a 350 bambini

Dopo sei mesi, tra lockdown e pausa estiva, oggi si sono riaperti a Concorezzo i cancelli delle scuole dell’infanzia. Sono oltre 350 i piccoli che hanno potuto fare ritorno nelle loro aule dopo mesi di assenza giustificata dalla pandemia di Coronavirus.

Una grande emozione ha accompagnato questa mattina, lunedì 7 settembre, grandi e piccoli, genitori ed educatrici che iniziano questo nuovo anno scolastico con tutte le precauzioni e nel rispetto delle norme igienico sanitarie dettate dall’emergenza Covid, non ancora finita.

Per dare un caloroso benvenuto ai bambini oggi a scuola c’erano anche il sindaco Mauro Capitanio e l’assessore all’Istruzione Gabriele Borgonovo che hanno fatto tappa nella scuola comunale di via XXV aprile augurando buon lavoro alle maestre e a tutto il personale scolastico.

(foto dalla pagina Facebook del Comune di Concorezzo)