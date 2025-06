Un suggestivo tuffo nel passato per scoprire la lunga storia della scuola elementare del Ceredo. Alla primaria Aldo Moro di Seregno la presentazione del libretto scritto da Giuseppe Mariani per la collana I Ciculabet, edita dal circolo culturale Seregn de la memoria.

La storia della scuola elementare del Ceredo

Domani, venerdì 20 giugno (alle 21), alla scuola primaria di viale Tiziano viene presentato "La scuola elementare del Ceredo. Dalla cascina Donetta all'Aldo Moro", il testo curato da Giuseppe Mariani per ripercorrere l'evoluzione della scuola, punto di riferimento dell'intero quartiere. Saranno presenti l'autore, il presidente di Seregn de la memoria, Zeno Celotto, oltre ad ex alunni e insegnanti. La serata sarà condotta da Gabriella Rampon, presidente del Comitato di quartiere Ceredo, che ha collaborato alla realizzazione del libro.

Il 50esimo anniversario della primaria Moro

Il libretto de I Ciculabet viene presentato in occasione del 50esimo anniversario della primaria Moro, festeggiato nelle scorse settimane da alunni e famiglie con una suggestiva mostra nell'anfiteatro della scuola di viale Tiziano. La scuola al Ceredo, però, è antecedente al plesso attuale. Dagli archivi storici si sa che la prima aula della "scuola rurale", a inizio Novecento, fu allocata presso Cascina Donetta, detta Cascinetta, e vi insegnava una sola maestra in due turni, al mattino e al pomeriggio.

Le sedi della scuola nel Novecento

Negli anni a seguire ci sono state altre sedi: prima in una corte fra le attuali via Cadore e via Meredo, dove l’avvocato Enrico Fumagalli negli anni Trenta aveva messo a disposizione dei locali per allestire una scuola in cui favorire l’istruzione dei figli dei contadini che lavoravano nelle sue terre. La seconda in un’altra proprietà di Fumagalli, nell’attuale via Lambruschini. E una terza sede presso la scuola media Manzoni, che aveva ospitato qualche classe della primaria nel 1971, quattro anni prima della costruzione dell’attuale primaria Moro.