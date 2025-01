Studenti in visita a Palazzo Pirelli

Studenti della primaria "Rodari" di Macherio ospiti a Palazzo Pirelli: ad accogliere la scolaresca il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, e le consigliere Alessia Villa e Martina Sassoli.

Studenti a Palazzo Pirelli

41 studenti, accompagnati da 6 insegnanti, dal sindaco di Macherio, Franco Redaelli, e dalla consigliera comunale, Valeria Cassanmagnago, sono stati ospiti questa mattina (giovedì 30 gennaio 2025) a Palazzo Pirelli per una visita didattica, durante la quale hanno incontrato anche il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, e le consigliere Alessia Villa e Martina Sassoli.

“Tengo molto a questi appuntamenti dedicati ai più piccoli – ha detto il presidente Romani – perché sono occasione per coinvolgerli nella vita istituzionale del Paese. In un momento storico in cui la politica è percepita come distante dai cittadini – ha continuato - E' fondamentale stimolare l’interesse e la curiosità dei più giovani. E’ così che possiamo porre le basi per crescere i nuovi protagonisti dello sviluppo delle nostre comunità. Le visite delle scuole lombarde in Consiglio regionale sono un investimento sul futuro”.

Accolti dai funzionari del Consiglio regionale

Provenienti dalla primaria – Istituto Comprensivo “G. Rodari” di Macherio, i bambini sono stati accolti dai funzionari del Consiglio regionale, che dopo averli accompagnati in Aula consiliare, hanno loro illustrato come si svolge l’attività dell’assemblea legislativa e raccontato la storia del Grattacielo Pirelli, simbolo del capoluogo lombardo e costruito tra il 1956 e il 1960 da Gio’ Ponti. I giovanissimi ospiti, invitati ad accomodarsi tra i banchi dove di consueto prendono posto i consiglieri durante le riunioni del parlamento regionale, hanno infine “giocato” con domande e risposte insieme alle consigliere Villa e Sassoli, apprendendo come funziona il sistema elettorale regionale e come si svolgono le sedute di Consiglio regionale. La visita degli studenti di Macherio si è conclusa al 26° piano di Palazzo Pirelli, il Piano della Memoria, da cui è stato possibile, nonostante la foschia, ammirare il bellissimo skyline milanese.

