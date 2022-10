Studenti raccolgono rifiuti mentre camminano

Al via il progetto «We plogging» nelle scuole primarie di Macherio e Bareggia, la raccolta differenziata fatta dai bambini che raccolgono rifiuti mentre camminano. Un progetto nato in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Studenti raccolgono rifiuti

«Gli studenti, muniti di guanti, pettorina e sacchetti, vanno a ispezionare gli angoli più remoti del paese per raccogliere rifiuti facendo anche del moto - spiega l’insegnante Luisa Caldirola - Un’attività che ha origine dalla Svezia, molto valida e trasversale perché legata all’educazione civica, organizzata per la prima volta all’interno dell’orario scolastico, quindi condivisa e supportata dagli insegnanti. Un’iniziativa ambientale che non si legge sui libri ma che bisogna fare. Questa è la motivazione e il messaggio importante da trasmettere».

Progetto del Comune

Il progetto di educazione ambientale è partito lunedì scorso (26 settembre) alla scuola primaria «Manzoni» e venerdì alla «Rodari» e durerà fino al 28 ottobre: ogni lunedì e venerdì coinvolgerà due classi per plesso. «Si raccoglie e poi si differenzia a scuola in apposite scatole - spiega l’assessore alla Pubblica istruzione, Silvia Vitagliani - Alla fine peseremo quanto raccolto. Il Plogging è un’attività sportiva nata in Svezia che unisce attività fisica e sostenibilità ambientale. Consiste nella raccolta di rifiuti mentre si corre o si cammina. Con il Plogging fai due cose in una: fai bene al tuo fisico e all’ambiente dove vivi. Con un risultato importante per tutti: città più pulite».

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 4 ottobre 2022.