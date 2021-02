Tanti piccoli piedini “spaiati” ci fanno sperare in un futuro migliore

Un gioco. Perché non c’è cosa migliore che educare giocando. Anche al rispetto, alla diversità. E’ così che le foto di tanti piedini con le calze spaiate, oggi in occasione della Giornata dei calzini spaiati 2021, ci fanno sperare in un futuro migliore.

I piedini spaiati in occasione della Giornata dei Calzini Spaiati 2021

Azzurri, rossi, gialli, primavera e insegnanti. Insomma tutti oggi alla scuola dell’infanzia Maria Bambina di Meda hanno aderito con entusiasmo a questa bella iniziativa a favore dell’inclusione e del rispetto.

Aggiungendo anche uno spunto in più, una filastrocca da ascoltare, da imparare, da canticchiare purché se ne faccia tesoro…

“Filastrocca dei calzini spaiati, sempre diversi, mai sbagliati; manca l’altro per fare il paio, non si trova, questo è il guaio. Stanno appesi nello stendino, in attesa di un nuovo destino, finiscono tutti in una cesta ed è così che inizia la festa. Sono come due cuori spaiati, sempre diversi, mai sbagliati; insieme non sono in sintonia, sono ben altro: sono magia.

E la storia di un vento allegro a cui piaceva scombussolare le cose…

Allegria all’infanzia di Giussano

Anche alla scuola dell’Infanzia Parrocchiale Proserpio di Giussano questa mattina i piedini dei piccoli erano tutti spaiati e divertiti. Nel video pubblicato sulla pagina Facebook dell’asilo lo dicono loro stessi: “diverso è bello”. E divertente…

Calzini spaiati anche ad Arcore

Tutti a scuola con i calzini spaiati anche all’Asilo parrocchiale di Bernate (Arcore):

Queste invece le foto che ci arrivano dalla Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII di Meda:

Allegria ad Albiate

Una mattinata all’insegna del divertimento e dei giochi a tema inclusione anche per i bambini della Scuola dell’infanzia Giovanni XXIII di Albiate. I piccoli, sempre divisi in “bolle”, hanno visto una storia sui calzini spaiati ma c’è stato spazio anche per la musica e i balli.