Tavoli troppo alti in mensa: bimbi "costretti" a mangiare in ginocchio sulle sedie

Bimbi di prima e seconda elementare "costretti" a mangiare in ginocchio, sulle sedie, per poter arrivare alle pietanze sui tavoli a Villasanta. Ma l’Amministrazione comunale di centrosinistra guidata da Luca Ornago minimizza: "Si tratta di meno di una decina di sedie, situazione che verrà risolta a breve".

Criticità alla scuola "Villa"

Una circostanza a dir poco critica che pare andare avanti da parecchi mesi, almeno da settembre, all’interno della mensa della scuola elementare "Villa". Una scomodità documentata anche da una recente scheda di valutazione del servizio effettuata da un genitore che fa parte della commissione mensa (fanno parte dell’organismo di controllo i docenti Romina Congiusti, Claudia Brambilla, Carmen Bavila, Gerarda Cazzaniga e Lorena Fava oltre ai genitori Damiano Donegaglia, Giuliana De Domenico, Gaia Carretta, Giuseppe Morrone e Giovanna Lolli) lo scorso 3 febbraio all’interno del plesso di via Ada Negri. Relazione che è stata pubblicata nei giorni scorsi sul sito internet comunale.

La relazione

"Spazi tra i tavoli molto stretti e sedie troppo basse, con bambini di prima e seconda elementare che mangiano in ginocchio sulle sedie", si legge nella sezione «note ed osservazioni» compilata da un commissario che ha svolto il sopralluogo nella mensa della Villa.

In base alla gara d’appalto la fornitura degli arredi utilizzati nelle mense scolastiche è in capo al Comune. Una criticità, quella dei tavoli troppo alti che è stata discussa anche durante la recente commissione mensa convocata per lo scorso 26 gennaio in Comune. All’ordine del giorno della riunione c’erano le relazioni effettuate dai commissari nei vari plessi e la verifica e l’andamento del servizio di ristorazione che, ricordiamo, è stato confermato, dallo scorso primo settembre, in capo alla società Pellegrini. L’ufficio stampa di quest’ultima, contattato nei giorni scorsi per avere delucidazioni sulla vicenda, ha preferito non rilasciare alcun commento.

La replica dell'Esecutivo Ornago

Invece l’Amministrazione comunale ha fatto prontamente sapere la sua posizione.

"Stiamo parlando al massimo di una decina di sedie su oltre trecento posti a sedere che contiene la mensa - ha fatto sapere l’Esecutivo Ornago - Purtroppo, a volte, le sedie vengono spostate dagli stessi bambini o dai fruitori del post scuola. Venerdì scorso, subito dopo la segnalazione, è stato effettuato un sopralluogo e la situazione tornerà alla normalità a breve".