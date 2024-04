Un nuovo spazio giochi alla scuola dell'infanzia

Un nuovo spazio giochi sarà inaugurato alla scuola dell'infanzia Maria Immacolata di Tregasio, frazione di Triuggio.

Un nuovo spazio giochi

Nei giorni scorsi alla scuola dell'infanzia Maria Immacolata e all'asilo nido 0-3 di Tregasio si è concluso il rifacimento della zona gioco in gomma antitrauna: uno spazio colorato e divertente che stimola ancora di più la voglia di stare all' aperto e di giocare insieme dei bambini. "E' stato possibile realizzare questo progetto grazie al contributo delle famiglie e di coloro che sostengono la realtà di questo piccolo polo educativo" sottolinea la coordinatrice, la maestra Dina Galli.

La soddisfazione della coordinatrice

"Questo è l'ultimo tassello di un più ambizioso progetto di risistemazione del giardino della nostra scuola che ha visto negli anni precedenti il rifacimento di una parte dello spazio esterno con erba sintetica - aggiunge la coordinatrice Dina Galli - Ringraziamo la generosità di tutti coloro che ci hanno sostenuto, ci sostengono e continueranno a sostenerci nelle nostre iniziative e nei nostri progetti per il bene dei nostri bambini e aspettiamo tutta la cittadinanza venerdì 3 maggio, alle 18, presso la nostra scuola per l'inaugurazione della nuova area giochi. Vi invitiamo a indossare accessori o abbigliamento floreale". In caso di maltempo l'inaugurazione sarà rinviata.