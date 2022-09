Un tavolo di lavoro permanente con le scuole: sociale, cultura, sport e ambiente

A Cesano Maderno un tavolo di lavoro permanente con le scuole sui temi sociali, della cultura, dello sport e dell’ambiente. Il tavolo sarà coordinato dall’assessora all'Istruzione Rosanna Arnaboldi.

Un tavolo di lavoro permanente con le scuole

L'accordo è stato formalizzato in un incontro in Comune con i due dirigenti scolastici, Paola Ripamonti (Comprensivo di via Duca d'Aosta) e Alberto Maria Sedini (Comprensivo di via Stelvio). Lo rende noto il Comune alla vigilia dell'apertura del nuovo anno scolastico. Durante i mesi estivi l'Amministrazione comunale ha portato a termine o ha proseguito una serie di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di interventi che vanno soprattutto nella direzione della sostenibilità e della vivibilità degli ambienti scolastici. Nei giorni scorsi il sindaco, Gianpiero Bocca, insieme all’assessora all’Istruzione, Rosanna Arnaboldi, all’assessore ai Lavori pubblici Manuel Tarraso, e con l’Area tecnica del Comune, ha visitato i plessi scolastici per verificare di persona gli interventi effettuati durante l’estate.

“Le scuole cittadine - spiega il sindaco Gianpiero Bocca - sono pronte ad accogliere nuovamente gli studenti. L’Amministrazione ha lavorato e sta lavorando soprattutto per ridurre i consumi energetici negli edifici pubblici, dando priorità all’edilizia scolastica. Apposteremo le risorse necessarie e continueremo anche la ricerca di finanziamenti pubblici per proseguire nell’intensa opera di riqualificazione dei 13 plessi scolastici cittadini e per aggiornare le tecnologie utili a migliorare l’accoglienza, l’apprendimento, l’inclusività, sostenendo anche progetti innovativi di didattica all’aperto e dotando le scuole delle strutture necessarie. Rivolgeremo tutta l’attenzione possibile alle scuole: per noi sono una priorità assoluta, l’indispensabile presupposto per la crescita della nostra comunità”.

Un protocollo per il risparmio energetico

Interventi di relamping sono già stati ultimati nelle scuole Calastri, Mauri, Borghi e stanno per iniziare nella scuola Negri. Sono stati installati impianti di termoregolazione nelle scuole Mauri, Minotti e Salvo D’Acquisto ed è in fase di completamento quello alla scuola Borghi. Le scuole King, Salvo D’Acquisto, Sacai, Unitre sono già allacciate al teleriscaldamento. È già finanziato un primo lotto di lavori di riqualificazione energetica nella scuola Salvo D’Acquisto e l’impianto fotovoltaico alla scuola Calastri con la sostituzione del lucernario. L’Amministrazione consegnerà ai dirigenti scolastici un protocollo con le linee guida per un utilizzo consapevole dell’energia finalizzato al risparmio energetico. Il giro di ricognizione nelle scuole è stata l’occasione per incontrare i referenti di plesso e affrontare le tematiche legate all’anno scolastico.

Gli auguri dell'Amministrazione comunale

Lunedì mattina, 12 settembre, il sindaco Gianpiero Bocca sarà presente nelle scuole per portare gli auguri dell’Amministrazione:

“Lunedì mattina sarò lieto di essere presente nelle scuole cittadine, con la fascia tricolore in rappresentanza di tutta la nostra città, per portare il saluto dell’Amministrazione e di tutta Cesano e gli auguri di buon anno scolastico a studenti e studentesse e ai loro insegnanti”.

Alle 9.30 di lunedì il sindaco, accompagnato dall’assessora all'Istruzione Rosanna Arnaboldi, sarà alla scuola secondaria di primo grado Salvo D’Acquisto e alle 11 si sposterà alla scuola media Galileo Galilei. A rotazione visiterà poi tutte le scuole, per salutare e portare il suo messaggio di auguri agli studenti. Alle scuole sarà inviata la sua lettera di saluto.