Premiati i vincitori del concorso Kids paint

La rete dei commercianti di ViviSeregno ha premiato i vincitori del concorso Kids paint sul tema "La tua Seregno green". Ben 350 i disegni ricevuti dai bambini delle scuole primarie di Seregno.

Ecco i vincitori del concorso Kids paint

La rete d’impresa ViviSeregno ha premiato i vincitori del concorso Kids paint, che aveva come tema "La tua Seregno green". Tra i 350 disegni ricevuti dai bambini delle scuole elementari, il migliore è stato quello realizzato da Matteo Gerbino della scuola Sant’Ambrogio: al secondo posto Gabriele Di Bernardo della scuola Moro e sul gradino più basso del podio Alessandro Rizzo del Collegio Ballerini. Al quarto e quinto posto rispettivamente Jacopo Gerbino e Lorenzo Massa della primaria Sant’Ambrogio.

La soddisfazione del presidente di ViviSeregno

"È stata una bella emozione entrare nelle scuole - commenta il presidente di ViviSeregno, Maurizio Lissoni a margine del concorso - Abbiamo chiesto ai bambini di provare a immaginare un futuro green, perché abbiamo il dovere di creare una città migliore. Il concorso, inoltre, dimostra che la nostra rete ha anche una funzione sociale e di promozione della cultura".

Cos'è la rete d'impresa ViviSeregno

Viviseregno è la rete d’impresa dei commercianti del distretto urbano del commercio di Seregno (Duc), l’unione dei commercianti nata per creare i vantaggi al singolo negozio che, da solo, non potrebbe avere. Grazie alle quote versate degli esercenti che sostengono la rete, e con il supporto economico degli sponsor, promuove il territorio. ViviSeregno organizza i principali eventi del centro città e le aperture serali e domenicali dei negozi del centro storico.