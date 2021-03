Un rapper da mezzo milione di visualizzazioni

Un cantante da mezzo milione di visualizzazioni. E’ il rapper seregnese Mario Vitillo, in arte Mr. Kronik, che sul suo canale Youtube ha appena raggiunto questo importante traguardo.

Rapper seregnese da mezzo milione di visualizzazioni

Successo per il cantante Mario Vitillo, in arte Mr. Kronik, che sul suo canale Youtube (mr.kronik jerome) ha raggiunto le 500mila visualizzazioni. Il 33enne di origine pugliese vive a Seregno da parecchi anni e, oltre a dedicarsi alla musica, gestisce la tabaccheria di via Santa Valeria insieme alla madre, Caterina Braschi.

L’ultimo singolo è un inno alla musica

L’ultimo singolo pubblicato da Mario Vitillo, intitolato Forte, è un inno alla musica e alle difficoltà che il settore sta vivendo in questo periodo di pandemia da Covid. Tra gli ultimi video di maggiore successo spicca Joker, girato in una sorta di Gotham City brianzola, tra le rovine dell’ex Snia di Cesano Maderno. Una canzone dedicata al disagio che fa parte di ognuno di noi: “Voleva essere un omaggio al cattivo di Batman, che da sempre mi affascina molto, con le sue contraddizioni”, racconta l’autore. Nel testo ritorna spesso il riferimento al “chiudersi in una bolla”, come è accaduto nel lockdown.

Il rapper seregnese si racconta

La canzone sta andando molto bene su tutte le piattaforme insieme il brano uscito prima di Natale, dal titolo Tutto regolare. “Amo da sempre la musica, che da una decina d’anni è diventata quasi il mio lavoro parallelo – racconta

Mr. Kronik – Ho aperto concerti di artisti importanti come Fabri Fibra, Gemitaiz, Clementino, Caneda e collaborato con il rapper Vacca alla stesura di alcuni testi”. Il seregnese è conosciuto anche nel panorama musicale milanese e si è esibito in molte discoteche importanti della città meneghina (quando erano aperte).