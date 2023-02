Erano in pochi ma si sono comunque distinti per impegno, determinazione e per i buoni risultati ottenuti.

"2° Indoor Giovanile Tre Torri", podi per Samuel Franchini e Joel Motta

Il piccolo gruppo degli Arcieri dell'Airone del distaccamento di Triuggio ha partecipato nel weekend al "“2° Indoor Giovanile Tre Torri” Che si è svolto a Robecchetto con Induno, in provincia di Milano. Una gara interamente organizzata Tre Torri.

Per la classe Allievi Maschile è salito al secondo posto del podio individuale Samuel Franchini che, assieme a Mauro Sambruna e Loris Burini ha anche raggiunto il podio d'onore come squadra.

Joel Motta ha vinto la classe Ragazzi Maschile, mentre Matilde Borgonovo, la piccolina del gruppo, prosegue il suo miglioramento aumentando di altri 40 punti il proprio record personale.