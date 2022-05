A Meda la terza tappa del Giro d'Italia di Handbike: una giornata di sport e festa

Il 22 maggio 2022

Ecco le principali vie interessate dalla manifestazione.

A Meda la terza tappa del Giro d'Italia di Handbike: sarà una giornata di sport e festa quella di domenica 22 maggio 2022.

Alle spalle la seconda tappa, che si è svolta domenica a Bellaria - Igea Marina, il Giro d’Italia Handbike punta dritto verso la Brianza: Meda accoglierà la terza tappa in programma domenica 22 maggio. La macchina organizzativa dell'associazione Lp Bike Team, in collaborazione con il Comune di Meda è a pieno regime per garantire lo svolgimento della manifestazione nelle migliori condizioni. Per la città questo appuntamento rappresenta sicuramente un'occasione di divertimento, inclusione e vetrina a livello nazionale.

Modifiche alla viabilità

Definito il tracciato che sarà percorso dagli atleti, la Polizia Locale ha emanato un’ordinanza per modificare e regolare la circolazione, che rimarrà in vigore dalle ore 6 alle 20 di domenica 22 maggio 2022. Le modalità previste ridurranno il più possibile i disagi per gli automobilisti. Le maggiori limitazioni riguarderanno ovviamente gli orari in cui si terranno le prove (10-11) e la gara (11 - 12.30). Prima delle 10 e dopo le 12.30 la mobilità verrà comunque regolata ma non interdetta. L’intera area sarà presidiata capillarmente da agenti delle Forze dell’ordine e da volontari che garantiranno il servizio d’ordine e guideranno gli utenti della strada.

Ecco le strade interessate dal percorso

Punto di partenza e di arrivo sarà fissato in via Indipendenza. Di seguito il percorso interesserà le seguenti vie: Pace, Trento, Trieste, Einaudi, Cialdini, Fermi, Callas, Dell’Artigianato. Saranno inoltre interdette al traffico e alla sosta corso della Resistenza, via Indipendenza (tratto centrale) e via Gagarin, dove troveranno collocazione i mezzi dell’organizzazione e degli atleti. Il traffico in direzione da e per Seregno e Superstrada Milano - Meda verrà indirizzato verso via Piave, mentre quello per e da Cabiate verso via Como.