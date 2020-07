A Savona Tortu sfida Jacobs sui 100: diretta su RaiSport

Gara a tutta velocità fra Filippo Tortu e Marcell Jacobs che si sfideranno oggi, giovedì a Savona nel Memorial Giulio Ottolia.

Tortu-Jacobs, diretta su RaiSport +HD

In diretta televisiva su RaiSport+HD dalle 17.30 alle 19.20, va in scena questo pomeriggio, 16 luglio il Memorial Giulio Ottolia: il piatto forte della sfida sarà nella gara dei 100 metri tra Filippo Tortu (Fiamme Gialle) eMarcell Jacobs (Fiamme Oro), con batterie alle 17.05 e finale alle 18.25: è il big match tra il più veloce d’Italia (Tortu 9.99) e il terzo azzurro di sempre (Jacobs 10.03).

I due velocisti azzurri si ritroveranno ancora una volta a lottare contro il cronometro sui 100 metri. Filippo è appena rientrato dalla Sardegna, culla dei suoi ultimi dieci giorni d’allenamento e dove – come ha raccontato in un post su Instagram – ha incontrato sulla spiaggia con la Tavolara sullo sfondo due mostri sacri dello sport sardo: Gianfranco Zola e il cestista Luigi Datome.

Marcell, a Roma, ha riflettuto invece su cosa vada ancora migliorato dopo il primo sprint di Rieti.

Anche in questa edizione gli attesissimi 100 metri alla Fontanassa, con entrambi i rettilinei a disposizione per intercettare la brezza migliore, prevedono un doppio turno con batteria più finale. Il primo round del confronto tra i migliori velocisti italiani in circolazione, due dei primi tre azzurri di sempre irrompe poco dopo le diciassette, quando il primatista italiano delle Fiamme Gialle e lo sprinter delle Fiamme Oro si sfideranno a distanza. Passerà poco più di un’ora e – sulla carta – si ritroveranno testa a testa, alle 18.25. Per un duello che può far volare entrambi.

Il borsino dei face-to-face tra i due azzurri per ora vede in vantaggio il 22enne brianzolo allenato dal papà Salvino, 2-1 sul 25enne campione italiano in carica seguito da Paolo Camossi. E in due di queste occasioni si è corso proprio a Savona: nel 2016 prevalse Jacobs (10.23) su un Tortu allora 18enne (10.24), nel 2018 gli amici-rivali invertirono i ruoli con il 10.03 di Filippo e il 10.08 di Marcell. L’altro match nei 100 tra i due compagni di staffetta primatisti nazionali è quello del Golden Gala Pietro Mennea di due anni fa all’Olimpico di Roma, dominato da Tortu (10.04 a 10.19).

Tortu e Jacobs non saranno soli. Ci sarà Fausto Desalu (Fiamme Gialle), rinfrancato dal recente 10.37 di Vittorio Veneto a quattro centesimi dal personale, come pure la rivelazione Chituru Ali (Cus Insubria) che sfiora i due metri, 21enne da 10.41 con margini tutti da esplorare. E in chiave internazionale si rivedrà il 23enne francese Amaury Golitin, pedigree da 10.07 a Jesolo due stagioni fa. Il “clash” che fa da traino a un meeting di Savona mai così generoso di stelle azzurre promette scintille.

TORNA ALLA HOME.