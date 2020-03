Olimpiadi di Tokyo rinviate al 2021, Tortu “La scelta giusta”

E’ ufficiale: le Olimpiadi di Tokyo che si sarebbero dovute svolgere questa estate slittano all’estate 2021. Il primatista caratese dei 100 metri Filippo Tortu “Una scelta giusta”.

Olimpiadi di Tokyo slittate di un anno

Si chiameranno ugualmente “Tokyo 2020” ma si terranno l’estate prossima. A ufficializzarlo ieri è stato il Cio che in un comunicato ha confermato la notizia anticipata dal premier giapponese Abe. I giochi sono dunque rinviati al 2021, non oltre l’estate, per salvaguardare la salute degli atleti e di tutti i partecipanti vista l’emergenza Coronavirus. La fiamma olimpica rimarrà in Giappone.

Tortu “Una scelta giusta”

Anche il campione caratese Filippo Tortu, primatista italiano dei 100 metri, ha voluto commentare la notizia:

“Rinviare le Olimpiadi è la scelta giusta: dobbiamo tutelare la salute di tutti e anche noi atleti dobbiamo adeguarci a questo momento di crisi internazionale. Per quanto mi riguarda avrò un anno in più per prepararmi, mi mancherà non essere a Tokyo e l’attesa sarà ancora più bella, come quando desideri tanto qualcosa. A presto Tokyo”

