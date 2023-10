«Circa un anno e mezzo fa ero al ciclodromo di Meda con mia figlia Aurora Matilde e per pure caso si stava allenando anche la Cicli Fiorin di Baruccana. Con loro c’era anche Sara Fiorin, la figlia di Daniele, con indosso la maglia della nazionale e vedendo questa grande ciclista con la maglia azzurra Aurora si è subito innamorata della bicicletta».

A soli nove anni Aurora Matilde è già una campionessa di ciclismo

Così William Maya racconta come è sbocciato l’amore per il ciclismo di sua figlia, Aurora Matilde Maya Collantes, una vera e propria stellina che è nata quest’anno nel ciclismo barlassinese. A soli 9 anni ha infatti stravinto il Campionato Lariano della categoria G3, una serie di 8 gare in cui ad ogni piazzamento viene dato un punteggio. Aurora lo ha vinto domenica 8 ottobre con ben 40 punti di vantaggio sulla seconda classificata.

«L’ultima gara è stata a Bulciago ed è stato un bagno di sangue per tutti - continua il padre - Faceva un gran caldo e il percorso era molto mosso, mentre lei, come tutti alla Fiorin, è più adatta ai percorsi piatti».

I ciclisti della Fiorin, del resto, sono quasi tutti velocisti dallo scatto molto rapido, ma il quarto posto raggiunto nell’ultima gara è stato il peggior piazzamento raggiunto in stagione, perché nel campionato Aurora è arrivata una volta terza, tre volte seconda e per tre volte ha fatto sua la vittoria. E pensare che tutto è iniziato con una bicicletta:

«Avevo comprato per me una bici neanche troppo bella - riprende papà William - E anche lei ne voleva una con le “corna”, il manubrio affusolato, per cui per il suo compleanno gliene ho presa una e andavamo spesso al ciclodromo».

Un talento che si è visto fin da subito

In realtà anche il sangue dà una mano ad Aurora, visto che è di origine colombiane ed ecuadoregne e la Colombia ha sempre dato i natali a grandi ciclisti, ma anche l’Ecuador si difende bene negli ultimi anni. Poi pedalare in Italia, una delle grandi terre del ciclismo, sicuramente aiuta, ma il suo talento si è visto fin da subito. Appena messa la maglia della Fiorin un anno e mezzo fa, Aurora è arrivata addirittura seconda nella sua primissima gara in assoluto e ha finito il campionato al quarto posto pur avendo corso solo la metà delle competizioni in programma.

Quest’anno è stato quindi il suo primo anno completo e lo ha concluso alla grandissima. Oltre al Campionato Lariano, ha corso un totale di 18 gare e ne ha vinte ben 6, ma anche quando non è arrivata prima 5 volte si è piazzata seconda e due volte terza. A questi successi bisogna aggiungere anche un nono posto al Lombardia dei giovani. La vittoria più bella è stata però forse quella di Costa Masnaga, che ha permesso ad Aurora Matilde di indossare la maglia dei giovanissimi lombardi.