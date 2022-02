Ac Leon, il momentaccio prosegue: sconfitti in casa

Calcio - Serie D

Quarta sconfitta consecutiva in campionato per la squadra di Vimercate

L'Ac Leon deve incassare un altro risultato negativo.

Momento no

La squadra allenata da Alberto Motta scendeva in campo per l'infrasettimanale di serie D in casa con il Brusaporto. I bergamaschi sono formazione di alto profilo, ma la Leon aveva necessità di rialzarsi dopo la serie di sconfitte incassate da quando il campionato è ripartito, compresa quella di sabato con la Castellanzese. Il campo, però, ha detto male ai vimercatesi, che ne sono usciti sconfitti per 1-3.

La partita

Ospiti in vantaggio dopo 12 minuti di gioco con la rete di Vitali. Il primo tempo si chiude senza altre reti, ma la Leon riesce a piazzare una zampata in avvio di ripresa, trovando il pareggio con Ronchi. Nell'ultimo quarto di gara, però, arriva l'allungo del Brusaporto, firmato da Guidelli e Iori. Per la formazione brianzola matura così la quarta sconfitta consecutiva, a fronte di una classifica che si fa sempre più cupa per quel che riguarda il discorso salvezza.

Leon, la situazione

La classifica del girone B di serie D dopo le partite del pomeriggio di mercoledì: Sangiuliano City Nova 43, Brusaporto 37, Casatese 36, DesenzanoCalvina 35, Arconatese 35, Folgore Caratese 34, Legnano 34, CiseranoBergamo 33, Breno 29, Sono 27, Franciacorta 27, Olginatese 24, Crema 24, Ponte San Pietro 21, Real Calepina 21, Castellanzese 21, Leon 20, Vis Nova Giussano 20, Caravaggio 19, Villa Valle 15. Domenica nuovo impegno: i vimercatesi sono attesi dal Ponte san Pietro per quello che ha già l'aria di uno scontro-salvezza.