La Leon cade sul campo del Legnano

Calcio - Serie D

Il recupero della partita inizialmente non disputata per ghiaccio ha detto male agli arancioni

L'Ac Leon perde il recupero della 16esima giornata con il Legnano.

La partita

Arancioni e lilla si sono ritrovati al Mari per giocare la partita inizialmente rinviata per campo ghiacciato (rinvio che aveva portato anche a un reclamo da parte dei vimercatesi). La Leon si presentava all'appuntamento dopo la sconfitta incassata alla ripresa del campionato, in casa con l'Olginatese. La squadra di Motta, però, ha dovuto arrendersi anche al Legnano, che ha chiuso i conti con un gol per tempo. Per i vimercatesi parecchi rimpianti, visto il gran numero di occasioni sprecate, soprattutto nella ripresa.

Il tabellino

LEGNANO - AC LEON 2-0

Reti: 20′ Quaggio, 87′ Bingo.

Legnano: Tamma, Caradonna, Moracchioli, Bini, Becchi, Di Lernia, Beretta, Confalonieri (38' st Bertoli), Quaggio, Ravasi (17' st Bingo), Gasparri. A disp. Russo, Barbui, Barazzetta, Tondi, Gambini, Iacovelli, Grosso. All. Sgrò.

Leon: Fontana, Giugno (37' st Leotta), Concina (17' st Romanini), Aldè (44' st Caferri), Rondelli, Venza, Ronchi (28' st Paparella), Achenza, Bonseri, Zazza (21' st Ferrè), Veneruso. A disp. Martignoni, Scaccabarozzi, Moreo, Nicoletti. All. Motta.

Arbitro: Mazzoni di Prato.

Leon, la situazione

I risultati degli altri recuperi giocati mercoledì: Crema-Real Calepina 1-1, Sangiuliano City-Leon 2-0, Caravaggio-Ponte san Pietro 1-1. La classifica del girone B di serie D dopo i recuperi: Sangiuliano City , DesenzanoCalvina 35, Arconatese 34, Folgore Caratese 32, Casatese 32, Brusaporto 31, CiseranoBergamo 30, Legnano 30, Breno 26, Franciacorta 26, Sona 24, Olginatese 22, Leon 20, Crema 20, Ponte san Pietro 20, Real Calepina 19, Vis Nova Giussano 19, Castellanzese 17, Caravaggio 16, VillaValle 15. Domenica i vimercatesi saranno di scena sul campo della Castellanzese per una sfida già molto pesante in chiave-salvezza.